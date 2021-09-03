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В Sitronics Group назначен вице-президент по продажам и операционной деятельности

Sitronics Group объявила о назначении Михаила Рыбчинского на пост вице-президента по продажам и операционной деятельности.

В Sitronics Group Рыбчинский, который также вошел в состав правления компании, займется управлением продажами во всех ключевых и новых проектах компании, а также созданием технологических альянсов.

Портфель высокотехнологичных решений Sitronics Group в 2021 г. ¬расширен продуктами для цифровизации стратегических отраслей экономики, разработкой интеллектуальных морских сервисов, собственным производством серверного оборудования. В сферу деятельности также вошли создание и запуск нано- и микроспутников для развития цифровых услуг на основе космических данных.

18-летний опыт на управленческих позициях Михаила позволит выстроить бизнес-процессы и оптимальную модель продаж новых комплексных решений, считают в компании.

С 2015 по 2020 г. руководил департаментом по работе с государственными и общественными организациями «Microsoft Россия» и был членом совета директоров российского подразделения.

Михаил Рыбчинский окончил факультет общей экономики МГУ имени М. В. Ломоносова и прошел сертификацию в бизнес-школах Wharton, LBS и INSEAD.

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