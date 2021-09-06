ИТ-компания Osnova стала цифровым партнером Федерации бокса России

ИТ-компания Osnova объявила о новом шаге на пути к цифровизации российского спорта – компания подписала договор с Федерацией бокса России.

Согласно договору, Osnova станет официальным партнером федерации и будет развивать цифровые сервисы в этом виде спорта. Это уже второе соглашение компании с представителями спортивной индустрии – в прошлом году компания RBK.money, материнская структура Osnova, заключила договор о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак-Москва». В рамках соглашения было проведено масштабное исследование всех аудиторий клуба, составлена карта пути клиента и описана функциональность и структура уникальной технологической платформы, на базе которой будут разработаны новые цифровые сервисы футбольного клуба.

В рамках партнерства с Федерацией бокса России компания Osnova проведет аудит ИТ-инфраструктуры организации и ее региональных представительств, по результатам которого предложит варианты модернизации и внедрения новых цифровых сервисов. Еще одно перспективное направление, которое Osnova и Федерация бокса России наметили для совместных проектов, – развитие киберспорта. Речь идет об интерактивном боксе, который в 2018 г. получил статус официальной спортивной дисциплины.

Одной из главных задач партнерства Федерации бокса России и Osnova станет создание единой сервисной платформы, на базе которой будет выстраиваться цифровая экосистема российского бокса.

«Цифровизация и инновации в спортивной индустрии и, в частности, в боксе имеют огромный потенциал для развития и роста. Подобная трансформация выгодна всем – спортивным федерациям и клубам с точки зрения расширения аудитории, улучшения показателей по охвату и вовлеченности, получения новых цифровых доходов, спортсменам, любителям, и, конечно, фанатам с точки зрения новых возможностей коммуникации. Цифровизация спорта также важна и на государственном уровне, так как позволяет получать большое количество данных и аналитики, которые могут позитивно повлиять на развитие индустрии в целом», – отметил основатель и владелец ИТ-компании Osnova Денис Бурлаков.

«Мы рады, что у Федерации бокса России появился надежный ИТ-партнёр. Российскому спорту необходима цифровая трансформация, а нам нужны дополнительные компетенции в анализе и построении ИТ-инфраструктуры. Компания Osnova в роли цифрового партнера поможет вывести работу Федерации на качественно новый уровень, благодаря чему профессиональный и массовый спорт в России получит импульс для развития. Наша задача – внедрить в индустрию бокса современные цифровые подходы, полезные всему сообществу, которое объединяет этот вид спорта», – сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Osnova совместно с федерацией бокса России планирует создать цифровую экосистему, которая не только упрощает и автоматизирует различные процессы, но и снимает имеющиеся сейчас барьеры, которые мешают контакту с любимым видом спорта, причем будет делать это с учетом интересов самых разных групп: и тех, кто уже является болельщиком или занимается, и тех, кто еще не открыл для себя этот вид спорта.