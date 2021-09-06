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Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO

Step Logic объявила об успешном прохождении аудита на соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, 14001:2015 и 45001:2018. Сертификация была проведена командой экспертов British Standards Institution (BSI).

Проверка функционирования системы менеджмента качества, охраны здоровья и безопасности труда, окружающей среды осуществлялась удаленно в полном соответствии с требованиями по организации и проведению аудитов в дистанционном режиме.

Обновленные сертификаты свидетельствуют, что система менеджмента управления проектами в области системной интеграции Step Logic соответствует международным стандартам оказания качественных услуг, а также подтверждают соблюдение мер минимизации воздействия на окружающую среду, охраны здоровья и безопасности труда на объектах.

«Для зарубежных заказчиков наличие сертификата на соответствие стандарту ISO 14001:2015 уже давно считается must have. Но в последнее время требования по минимизации влияния на экологию при строительстве стали появляться и в тендерах отечественных компаний, – сказал генеральный директор Step Logic Антон Прокофьев. – Выбирая аудиторов, мы провели исследование и выяснили, что порядка 70% международных и 58% отечественных системных интеграторов и ИТ-компаний отдают предпочтение BSI. Получение высокой оценки нашей интегрированной системы менеджмента от столь уважаемой на рынке организации еще раз подтвердило, что Step Logic способен реализовать проекты для самых требовательных заказчиков».

«Во время интервью с сотрудниками компании, начиная с генерального директора, было наглядно показано выполнение Step Logic установленных положений интегрированной системы менеджмента, а представленные документальные материалы уверенно демонстрировали реализацию заявленных подходов в проектах, – отметил ведущий аудитор BSI Дмитрий Полянский. – Постоянное улучшение системы менеджмента и процессов, стремление эффективно решать бизнес-задачи заказчика – первостепенные задачи компании, к реализации которых поступательно и уверено движется Step Logic».

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