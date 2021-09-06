Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active

Solut (входит в группу компаний «Ланит») разработала решение, позволяющее распознавать и анализировать действия сотрудников, которые они совершают в течение рабочей смены. Для сбора данных о действиях работников используются носимые устройства Samsung Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2. В компании предпочли устройства Samsung из-за открытой ОС, позволяющей собирать сырые данные сенсоров и технических характеристик часов, которые удовлетворяют потребностям проектов.

Суть работы системы в том, что сотрудники оснащаются носимыми устройствами Samsung, на которых предустановлен софт, разработанный Solut. В течение рабочего дня устройства накапливают информацию о движениях рук человека, используя акселерометр и гироскоп, после чего данные передаются на сервер. Для интеграции решения достаточно оснастить работника одним носимым устройством, в котором установлено приложение Solut. Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2 не нужно подключать к смартфону, также нет необходимости иметь покрытие площадки какими-либо сетями (GSM, LoRaWAN, etc.). После окончания рабочей смены работники ставят свои устройства на зарядку (например, на складе), и приложение автоматически выгружает данные по Wi-Fi. Отчеты о деятельности работников с разными уровнями грануляции доступны в веб-интерфейсах Solut. Они также могут быть выгружены в управленческие системы заказчика.

Система мониторинга Solut с помощью ИИ и нейронных сетей анализирует информацию о движениях рук работников и способна «понять», что конкретно они делали в течение рабочей смены. Система распознает виды деятельности, характерные для каждой конкретной специальности или рабочего задания, и формирует отчеты, показывающие процент полезной работы или бесполезных действий (отдыха, простоев и пр.) за заданный период, и восстанавливающие полную картину рабочего дня посекундно. Система способна распознавать работу персонала на двух уровнях. Например, укрупненные производственные активности: «основная работа», «простой», «перемещения», «установка панелей», «работа с товаром», а также элементарные действия, характерные для каждой специальности: «выкладывание раствора», «сварка», «работа гаечным ключом», «выкладка товара на полку», «работа электроинструментом», «скрутка кабеля», «использование смартфона» и т.д.

Софт, разработанный Solut, позволяет повысить производительность и выработку каждого сотрудника, устранив простои и паузы в работе, ранжировать работников по производительности, выявлять лучшие практики и масштабировать их, контролировать качество выполнения критически важных техпроцессов и техники безопасности. Решение уже было успешно протестировано крупным застройщиком и одним из представителей сетевого FMCG-ритейла, который оснастил носимыми устройствами весь персонал нескольких из магазинов. По итогам реализованных проектов зафиксировано повышение выработки персонала более чем на 20%.