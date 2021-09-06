Veon объявил о продаже своих башенных активов в России

Veon объявил о достижении соглашения о продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России группе компаний «Сервис-телеком». «Сервис-телеком» является одним из ведущих независимых операторов пассивной инфраструктуры для компаний связи в России и действующим партнером «Вымпелкома».

В периметр продажи войдут принадлежащие Veon 100% акций АО «Национальная башенная компания» и около 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений.

Сумма сделки составит 70,65 млрд. руб. на бездолговой основе, с учетом отложенных платежей. Мультипликатор EV/EBITDA достигнет 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA АО «Национальная башенная компания» после закрытия сделки.

В соответствии с условиями сделки «Вымпелком» и ГК «Сервис-телеком» заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на период 8 лет. Документ предусматривает возможность многократных продлений на дополнительные 8 лет по усмотрению «Вымпелкома», а также обязательство «Вымпелкома» по заказу строительства дополнительных 5 тыс. объектов башенной инфраструктуры по модели build-to-suit до 2029 г. включительно.

Сделка обеспечивает долгосрочное стратегическое партнерство между «Вымпелкомом» и ГК «Сервис-телеком» для осуществления инвестиций в развертывание и модернизацию сети и распределения выгод от потенциальной будущей консолидации рынка башенной инфраструктуры в России.

Каан Терзиоглу, CEO Veon, сказал: «Эта сделка — важный шаг вперед по росту стоимости инфраструктурного портфеля Veon для наших акционеров. Вступая в долгосрочное партнерство с сильным и опытным партнером в России, «Билайн» сохранит операционную и финансовую гибкость и одновременно сможет предоставить клиентам услуги связи самого высокого уровня на базе одной из крупнейших и наиболее технологически продвинутых мобильных сетей в стране. Кроме того, сделка позволит снизить долговую нагрузку Veon, а также увеличить инвестиции в качество сети и новые цифровые проекты, сохраняя при этом еще большую финансовую гибкость».

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелкома», сказал: «Мы с большим энтузиазмом смотрим на перспективы долгосрочного сотрудничества с ГК «Сервис-телеком и преимущества сделки для акционеров «Вымпелкома». В результате сделки наше партнерство с ГК «Сервис-телеком» выйдет на абсолютно новый, федеральный уровень взаимодействия, что позволит улучшить сроки и эффективность развития радиосети «Вымпелкома» на национальном уровне. Мы также рассчитываем, что независимый игрок такого масштаба сможет в целом благотворно повлиять на весь российский рынок башенной инфраструктуры».

Николай Бердин, генеральный директор ГК «Сервис-телеком», сказал: «Соглашение, достигнутое с Veon ldt., является стратегически важным достижением для «Сервис-телекома» на пути к национальному лидерству на рынке независимых операторов телеком инфраструктуры. Продолжая тесное сотрудничество с «Вымпелкомом» в качестве нашего партнера, мы рассчитываем обеспечить устойчивый долгосрочный рост в России и СНГ, создавая основу для цифровой экономики и помогая расширять возможности сотовой связи и мобильного интернета для людей».

Сделка требует согласования со стороны ФАС. Ожидается, что ее закрытие состоится в IV квартале 2021 г.