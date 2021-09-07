Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве
Дорогие друзья!
Мы с радостью объявляем, что после вынужденного перерыва форум Experience Avaya вновь открывает свои двери. Приглашаем вас стать частью главного события компании в России и СНГ, которое пройдет 16 сентября в отеле Radisson Славянская.
В дружеской обстановке мы соберемся все вместе, чтобы обсудить изменения рынка, его продолжающуюся трансформацию, получившую новый беспрецедентный импульс за последние два года, поговорить о новых возможностях и инновационных решениях для развития бизнеса.
В программе Форума – выступления высшего руководства и экспертов Avaya, презентации реальных проектов из разных отраслей, церемония награждения, на которой будут отмечены наиболее значимые и инновационные проекты года, а также выставка современных решений Avaya и её бизнес-партнеров.
Место проведения: Radisson Славянская, пл. Европы, 2.
Время работы Форума: с 9:00 до 19:00.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Дмитрию Дьяченко (ddyachenko@avaya.com).
До встречи на форуме!