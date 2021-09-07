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ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве

Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Национальный исследовательский университет МИЭТ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию инновационных предприятий столицы в сфере электроники и информационных технологий, сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

«Московская особая экономическая зона сотрудничает с ведущими исследовательскими университетами, и соглашение с НИУ МИЭТ стало важным шагом в этом направлении. Ключевая задача совместной работы – развитие инновационной экосистемы за счет благоприятных условий размещения высокотехнологичных предприятий, продвижение значимых проектов, привлечение инвестиций в наукоемкие проекты, реализуемые на территории столичной ОЭЗ», – отметил Геннадий Дегтев.

Среди обозначенных направлений сотрудничества – проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований. Взаимодействие предполагает также участие в консорциумах, создаваемых для развития образования, науки и производства в сфере электроники и информационных технологий. Это будут совместные проекты, в которых ученые смогут спроектировать продукт, затем создать его на одном из промышленных предприятий города, протестировать при участии студентов и будущих специалистов и вывести на рынок.

Большое внимание в сотрудничестве с ОЭЗ Москвы будет уделяться совместным программам подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли электроники и информационных технологий, отметил ректор Национального исследовательского университета МИЭТ Владимир Беспалов.

«Особая экономическая зона «Технополис Москва» и НИУ МИЭТ планируют проводить совместные научно-образовательные мероприятия, взаимодействовать в области подготовки кадров, повышения квалификации работников компаний-резидентов. Кроме того, соглашение предполагает постоянный обмен опытом, информацией и специалистами в рамках научно-исследовательских программ», – сказал Владимир Беспалов.

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