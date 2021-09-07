«Сбер» запустил переводы с бизнес-карт на обычные по номеру телефона

«Сбер» расширил возможности переводов с бизнес-карт. Стали доступны переводы на карты других банков по номеру карты. Кроме того, переводы внутри «Сбера» стали возможны в мобильном приложении «Сбербизнес» по номеру телефона. Ещё одно важное нововведение — запуск ERP-переводов, которые можно осуществлять внутри учётных систем клиентов, например, «1C». При любом способе перевода зачисление средств на карту получателя происходит моментально.

«Перевод по номеру телефона с бизнес-карты на обычную карту сейчас так же прост, как и на карту физлица. Не нужно запрашивать номер карты контрагента — достаточно знать мобильный держателя, и уже через несколько кликов в приложении «Сбербизнес» он получит деньги. Наши корпоративные клиенты быстро «распробовали» удобный формат: за первую неделю работы сервиса количество переводов в приложении увеличилось на 15%. Не менее востребованы и ERP-переводы: сервис популярен у клиентов, совершающих расчёты с физлицами или ИП: агрегаторов услуг, в сферах агропромышленности, заготовки металла и многих других. Чтобы перевести деньги, больше не требуется выходить из привычной рабочей программы и заходить в интернет-банк: всё происходит внутри знакомой учётной системы», — сказал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

Для подключения сервиса необходимо оставить заявку на сайте банка.