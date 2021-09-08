ВТБ запустил третий сезон оплачиваемых стажировок для ИТ-специалистов

В ВТБ стартовал третий сезон стажировок для начинающих ИТ-специалистов — «IT Юниор». Программа продлится 12 месяцев и будет проходить в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках стажировки 43 участника программы смогут попробовать себя в одном из 7 направлений, среди которых: разработка, бизнес- и системная аналитика, тестирование, администрирование и поддержка баз данных и ПО, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры.

Гибкий график позволит участникам совместить работу и учебу. В 2021 году конкурс на программу составил более 50 человек на место.

Стажеры примут участие в мастер-классах с привлечением внутренних и внешних ИТ-экспертов, смогут получить опыт работы в технологическом блоке одного из крупнейших банков России под руководством опытных наставников, которые помогут с постановкой индивидуальных целей и их реализацией. «IT Юниор» — одна из программ развития начинающих ИТ-специалистов в Банке ВТБ наряду с «IT Школами». В общей сложности банк ежегодно нанимает более 130 начинающих специалистов по направлению информационных технологий.

«Одним из приоритетов технологической трансформации ВТБ является работа по подготовке молодых кадров для российского ИТ-рынка. Наша цель — это создание технологической среды, в которой обучающиеся смогут в самом эффективном формате получать знания для последующего применения на практике. Участие в стажировке позволит ребятам попробовать себя в реальных проектах, обрести полезный опыт за счет реализации амбициозных задач. И, конечно же, мы ждем молодых специалистов в нашем банке», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков отметил: «Программа стажировок «IT Юниор» является частью масштабной работы по привлечению ИТ-специалистов, проводимой в банке в последние несколько лет. Со многими из участников программы мы продолжаем сотрудничество и после стажировки, так как видим, что они способны внести значительный вклад в развитие цифровой инфраструктуры банка. Так, в 2020 году более трех четвертей стажеров продолжили карьеру в команде технологического блока. Цифровая трансформация бизнеса — одна из ключевых стратегических задач, поэтому в ближайшей перспективе мы планируем продолжить активный набор ИТ-специалистов в Москве и регионах, в том числе с помощью программ стажировок».