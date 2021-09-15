C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии

C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, и «Новые технологии», российский вендор металло-корпусных изделий для телекоммуникационного оборудования, объявляют о дружественном слиянии и создании новой объединенной команды. В итоге альянса на российском рынке производителей инженерной инфраструктуры для ИКТ-объектов появится один из крупнейших игроков. Его доля в сегменте стоек российского производства для коммерческих ЦОД, по оценкам внутренних экспертов, составит 23%. Это первая сделка в сегменте российских производителей аппаратного обеспечения такого масштаба.

Основные цели слияния – технологическое развитие, выход в новые ниши и поддержка высокой динамики роста. Объединенная компания намерена расти со скоростью не менее 80% в год.

Слияние открывает участникам сделки возможность более глубокой интеграции решений. В ближайшие месяцы эксперты C3 Solutions и «Новых технологий» проанализируют свои продукты на предмет актуальности и востребованности заказчиками и предложат рынку новую продуктовую линейку, которая вберет в себя преимущества изделий обоих вендоров. В ближайшие два года объединенная структура планирует довести площадь своих производственных мощностей до 8 тыс. кв. метров и оснастить их более современным оборудованием, что позволит выйти на новые объемы и расширить спектр выпускаемой продукции.

Компании объединяют также партнерские и клиентские и базы, которые пересекаются незначительно в силу различной специализации участников сделки: C3 Solutions производит решения для дата-центров, среди ключевых заказчиков «Новых технологий» – телеком компании. Новая команда планирует расширить портфель проектов и заказчиков, среди которых уже сегодня – крупнейшие коммерческие ЦОДы, системные интеграторы, телеком операторы и конечные заказчики из различных индустрий, а также государственные структуры.

Максим Кыркунов, генеральный директор C3 Solutions: «Мы объединяем не только продуктовые линейки, партнеров и команды, мы объединяем нашу экспертизу, возможности R&D, а значит, сможем быстрее разрабатывать новые, востребованные рынком продукты. Все, что мы делаем, нацелено на возрождение инженерного потенциала нашей страны и создание отечественных решений международными уровня».

Алексей Суворов, генеральный директор «Новые технологии»: «Любое объединение преследует цель увеличить объем продаж и общую маржинальность бизнеса: сократить затраты и повысить эффективность за счет увеличения объема выпускаемой продукции. Когда компании работают на одном рынке, возможны два варианта: энергия будет уходить либо на конкуренцию, либо на сотрудничество. Мы за сотрудничество, за синергию объединения, которая позволит существенно увеличить долю занимаемого нами рынка».

Еще одна цель слияния – привлечение инвесторов. Компания намерена повысить экспортный потенциал своих разработок и выйти на международный рынок. Объединение ресурсов повысит рыночную стоимость новой структуры и ее инвестиционную привлекательность, а внешний капитал позволит быстро и качественно перейти на новый этап развития и реализовать международную экспансию.

Название объединенной структуры находится в процессе обсуждения. В краткосрочной перспективе компании проанализируют оба бренда и выберут один из них – тот, который имеет бОльший маркетинговый потенциал и узнаваемость на рынке.

По мнению обоих руководителей, объединение даст рынку мощный импульс к развитию. Новая компания намерена продолжить практику M&A и в перспективе сформировать зонтичный бренд, собрав под него лучших отечественных производителей систем для ЦОД. Стратегическая цель – создание российского производителя международного масштаба.