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Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне»

Владимир Месропян назначен на должность директора по связям с госорганами «Мегафона». В своей новой роли Владимир будет подчиняться генеральному директору компании.

Основными задачами Владимира Месропяна в новой должности станет взаимодействие «Мегафона» как одного из ключевых игроков отрасли и разработчика востребованных B2G решений – с органами государственной власти, а также обеспечение передовых позиций компании в реализации национальных проектов России.

«В телекоммуникационной отрасли постоянное взаимодействие бизнеса и власти особенно важно. Технологии стремительно развиваются, это требует столь же быстрого изменения законодательной базы, а в некоторых новых сферах – разработки и формирования правил игры с нуля. Выстроенные взаимоотношения участников рынка с регулятором необходимы как для развития бизнеса, так и для защиты интересов пользователей. Я считаю направление GR одним из ключевых и уверен, что опыт Владимира Месропяна поможет в решении важных для компании и отрасли задач», – отметил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

Владимир Месропян в 2012 г. окончил факультет «Робототехники и комплексной автоматизации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Начал карьеру в дочерней структуре Газпрома - «Ямалгазинвесте». В 2014 г. занял позицию ведущего советника отдела инновационной политики Аналитического центра при Правительстве России, затем работал в Управлении президента России по научно-образовательной политике. В 2017 г. возглавил проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика России», с 2020 г. руководил направлением цифровой трансформации «Почты России».

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