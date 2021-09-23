«М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает об одобрении Советом директоров проекта по развитию финтех-направления в рамках Группы и приобретения с этой целью 100% участия в кредитной платформе «Директ кредит». Сумма сделки может составить порядка 1,3 миллиарда рублей. М.Видео-Эльдорадо планирует дальнейшее развитие «Директ кредит» как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров. Пройти все необходимые корпоративные процедуры и завершить сделку планируется до конца 2021 г.

«М.видео-Эльдорадо» на базе «Директ кредит» планирует развитие перспективного направления технологичных финансовых сервисов в рамках активно растущей мобильной платформы OneRetail, экспорт финтех-решений для всего российского ритейла и дальнейший рост доли кредитного брокера на рынке POS-кредитования. Среди финтех-проектов Группы – совершенствование онлайн-сервисов кредитования физических и юридических лиц, запуск новых платежных инструментов и кассовых решений, подписочных сервисов. Приобретение технологичной платформы, на которую уже приходится существенная доля кредитных сервисов «М.видео-Эльдорадо», и ее интеграция в периметр Группы также позволит оперативно повысить качество клиентского сервиса и улучшить экономику кредитных продуктов.

«Директ кредит» является кредитным брокером в России, занимая 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. Среди ее клиентов крупные и средние розничные сети и e-commerce игроки, в том числе МТС, OZON, «Ситилинк», «Ростелеком» и др. В 2020 г. через «Директ кредит» было выдано около 2 млн займов на общую сумму 74,2 млрд руб., 34% которых приходится на онлайн-кредиты. В компании работает более 3000 сотрудников. ООО «Директ кредит центр» принадлежит публичному диверсифицированному инвестиционному холдингу SFI.

Независимая оценка стоимости группы «Директ кредит» подтверждена международной консалтинговой компанией KPMG. «М.видео-Эльдорадо» планирует использовать собственные средства для финансирования сделки. Группа получила разрешение от ФАС на проведение сделки в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня «М.видео-Эльдорадо» предоставляет покупателям широкий выбор кредитных продуктов от более чем десяти банков и кредитных организаций в магазинах и онлайн, сотрудничая как с платформой «Директ кредит», так и с другими партнерами. Кредитная платформа имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с прямой работой с банками – покупатель может отправить заявку одновременно в несколько банков, что существенно повышает уровень одобрения и улучшает клиентский опыт. ИТ-решения, которые используют «Директ кредит» и «М.видео-Эльдорадо», позволяют получать обратную связь по заявке в считанные минуты – одобрение кредита занимает в среднем две минуты в магазине и онлайн.