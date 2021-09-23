Oberon представил обновленную концепцию бизнеса

Компания Oberon сообщает о трансформации бизнес-модели из формата классического системного интегратора в экосистему цифровизации бизнеса. Новая структура профильных практик нацелена на удовлетворение всего комплекса потребностей заказчиков в режиме «одного окна» ― от ИТ, мультимедийных и инфраструктурных решений до сервисов охраны труда, управления комплексными проектами, закупок и логистики, HR, маркетинга и др.

Ключевая цель изменений — повышение эффективности бизнеса за счет прозрачности экспертизы компании для игроков рынка, формирования и развития новых компетенций Oberon.

Основные элементы экосистемы Oberon — это практики, которые тесно связанны между собой. Каждая из них включает группу услуг для решения задач заказчиков:

«OberЭкспертиза» включила в себя востребованные на рынке технологические практики ИТ-бизнеса, в числе которых телекоммуникации и сети, инженерные системы и ЦОД, вычислительные комплексы, мультимедиа, сервис, кибербезопасность, управление комплексными проектами и охрана труда. Они позволят подготовить ИТ-инфраструктуру заказчика для внедрения инновационных решений, а также обеспечат модернизацию уже существующей инфраструктуры и бизнес-приложений.

«OberОпыт» демонстрирует уже накопленную экспертизу в области реализации комплексных проектов, которой компания готова делиться с рынком и заказчиками. Сегодня в портфеле Oberon насчитывается более 23 тыс. подписанных контрактов.

«OberЛицензии» представляет собой GR-практику сертификации и документального подтверждения квалификации экспертов, включая лицензии и сертификаты соответствия стандартам и требованиям регуляторов рынка.

«OberРешения» выделяет фокусные продукты технологических практик для цифровизации приоритетных направлений бизнеса заказчиков — услуги виртуального директора по кибербезопасности vCISO, поддержку систем и процессов ИБ, интерактивную СКС, комплекс DCIM, умное решение для контакт-центров, OberOmni CC, интеграционную шину POM, а также комплекс интеллектуальных решений на базе AI.

«OberМенеджмент» позволит оценить управленческий опыт и бэкграунд команды топ-менеджеров в области управления разными направлениями бизнеса.

«OberБэкофис» показывает экспертизу поддерживающих практик Oberon в области развития продаж, закупок и логистики, HR, маркетинга и PR, корпоративных ИТ, юридического и финансового сопровождения бизнеса. Каждая из них может сопровождать реализацию проектов, консультировать и оказывать услуги по своим направлениям как в качестве самостоятельного сервиса, так и в рамках выполнения комплексных проектов по цифровизации бизнеса.

«OberПартнеры» отражает развитую сеть технологических партнеров компании. На базе инновационных решений ведущих мировых и отечественных производителей выполняются все проекты Oberon.

«За последние два года рыночные реалии существенно изменились: от разговоров о цифровизации мы перешли к практике и добились, на мой взгляд, значительных успехов. Для того чтобы в этой «новой нормальности» быть максимально эффективными и понятными нашим заказчикам, мы приняли решение об изменении концепции бизнеса. Реагируя на потребности, перешли от предоставления отдельных ИТ-услуг к формированию полного комплекса технологических и смежных сервисов, доступных в формате “единого окна”. Так, все функциональные части Oberon взаимосвязаны между собой, как элементы единой экосистемы, ключевая цель которой — квалифицированная и результативная помощь нашим заказчикам в области цифровой трансформации. Мы отказались от «принятых» административных единиц в пользу профильных линейных практик, взаимодействующих между собой в единой логике. Это позволило оптимизировать и ускорить процесс работы с заказчиками в части оказания комплексных услуг и внедрения технологических решений», – отметил Евгений Яшин, генеральный директор Oberon.