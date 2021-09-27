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Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, сообщила о заключении нового технологического соглашения с авиакомпанией Etihad.

В соответствии с ним Etihad продолжит использовать портфель ИТ-решений Sabre, чтобы ускорить восстановление бизнеса, обеспечить рост после пандемии и повысить качество обслуживания пассажиров.

«Мы сосредоточены на восстановлении деятельности, и нам крайне важно иметь в арсенале правильные технологии, – отметил Фрэнк Мейер (Frank Meyer), директор по цифровым технологиям Etihad Aviation Group. – Прочные отношения с Sabre и новое соглашение свидетельствуют о том, что мы можем продолжать оптимизировать ежедневную операционную деятельность».

Etihad и Sabre связывает успешное многолетнее сотрудничество. Авиакомпания уже добилась ощутимых результатов благодаря решениям Sabre для планирования маршрутной сети, ценообразования и управления доходами, а также для грузовых авиаперевозок. В соответствии с новым соглашением высокотехнологичные продукты Sabre будут играть ключевую роль в оптимизации операционной деятельности Etihad с целью ускорения восстановления бизнеса: Fares Optimizer – в близком к реальному времени режиме отслеживает ценообразование конкурентов, запросы путешественников, сезонность и загруженность маршрутов и на основе этих данных предоставляет рекомендации по динамическому ценообразованию тарифов. Это решение будет иметь важное значение для повышения и сохранения доходов Etihad; Network Planning and Optimization – портфель решений для планирования маршрутной сети и составления расписаний с возможностью масштабирования под потребности крупнейших авиакомпаний мира. Sabre Schedule Manager, который используют более 60% ведущих мировых авиаперевозчиков, продолжит помогать Etihad создавать надежные, точные и выполнимые с операционной точки зрения расписания в рамках всей ее сети; Inflight – за годы использования бортового программного обеспечения Sabre Etihad удалось добиться значительной экономии средств и при этом продолжить оказывать на борту сервис мирового класса, отмеченный многими наградами.

«Обновленное технологическое соглашение подтверждает уверенность Etihad в том, что Sabre предоставляет передовые решения, необходимые для восстановления и дальнейшего роста авиакомпании, – отметил Рошан Мендис (Roshan Mendis), коммерческий директор Sabre Travel Solutions. – Сейчас как никогда важно, чтобы такие авиакомпании, как Etihad, использовали самые современные технологии, которые помогают стимулировать спрос, вернуть потерянный доход и подготовиться к росту в будущем».

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