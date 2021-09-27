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Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва»

Завершился шестой полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», посвященный обществу, качеству жизни и социальной поддержке. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Команда «Надмозги» из Московской области стала победителем в кейсе «Добро детям» от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

На протяжении 48 часов 142 команды занимались решением кейсов Lifetech. Анализ данных, блокчейн, веб-разработка, цифровая трансформация и мобильная разработка — этим задачам посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса была определена 21 команда-победитель, цифровые решения которых, по мнению экспертов, позволят значительно улучшить качество жизни населения.

«Этот хакатон показал отличные результаты: 3363 зарегистрированных участника, 18 региональных площадок, 67 регионов, 7 кейсовых заданий, 150 наставников, 101 команда на этапе защиты. На этом хакатоне работали 18 ИТ-хабов от Петрозаводска до Екатеринбурга — сообщает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках кейса «Добро детям» от Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области участникам хакатона предложили разработать социальный маркетплейс, который выступит площадкой для объединения тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто может её оказать. В настоящее время в России в детских домах воспитывается около 40 тыс. детей-сирот.

Сергей Дмитриев, Иван Аминов, Илья Клименко, Ярослав Паламарчук и Карим Думчев из команды «Надмозги» создали платформу, помогающую воспитанникам детских домов. Решение — социальный маркетплейс, выступающий связующим звеном между воспитанниками, детскими домами, волонтерами, спонсорами, площадками проведения мероприятий и администрацией регионального и федерального уровней. Здесь можно быстро и эффективно организовывать мероприятия, учитывая пожелания детей. Участники команды изучили запросы воспитанников детских домов, провели анализ рынка и подумали над тем, как мотивировать людей помогать.

Уникальность проекта составляет гибкая система ролей, система мотивации, цифровой аватар-маскот (персонификация сайта, повышение уровня эмоциональной вовлеченности детей), система карточек, которую легко наполнять контентом и поддерживать.

Теперь победителей ждёт финал, где они смогут лично представить свои разработки и принять участие в переговорах с кейсодержателями о пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны.

Следующий полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» пройдёт 22-24 октября 2021 г. и будет посвящён транспорту и логистике. Регистрация открыта до 17 октября 2021 г.

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