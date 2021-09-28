Infowatch и «Сфера» объявили о партнерстве

Российский вендор ИБ-решений Infowatch («Инфовотч») и «Сфера», системный интегратор и разработчик программного обеспечения, заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Официальное подписание состоялось 24 сентября 2021 г. Подписантом со стороны Infowatch выступила президент группы компаний Наталья Касперская, со стороны «Сферы» – генеральный директор компании Александр Бодров.

Партнеры договорились о взаимовыгодном сотрудничестве при внедрении ИБ-продуктов ГК Infowatch в крупные комплексные проекты в области обеспечения правопорядка, общественной безопасности и цифровизации госуправления, которые реализует компания «Сфера».

«Рад, что мы подписали такое соглашение. Благодаря совместным усилиям и с помощью ИБ-продуктов Infowatch, мы повысим уровень защищенности и качество контроля работы операторов наших систем: АПК «Безопасный город», Систем-112, ситуационных центров. Расширение портфеля отраслевых продуктов информационной безопасности на базе ведущих отечественных технологий позволит нам успешно решать задачи и других наших заказчиков», – сказал Александр Бодров.

Масштабный проект «Безопасный город» подразумевает создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет координации работы ответственных служб, мониторинга и предупреждения угроз, автоматизированного управления рисками безопасности. «Система-112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Президент ГК Infowatch Наталья Касперская, поблагодарив партнера за сотрудничество, отметила: «Наши решения апробированы у многих заказчиков, и, я надеюсь, мы не подведем вас. В рамках сотрудничества, предполагаю, что необходимо будет вести совместные разработки и дорабатывать решения под специфику ваших проектов. Мы готовы».

ГК Infowatch является предприятием полного цикла, занимающегося разработкой и поставкой российских программных продуктов и комплексных решений, обеспечивающих непрерывную защиту крупных российских холдингов от современных рисков и угроз информационной безопасности.