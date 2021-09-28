Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса

Минцифры России сообщило о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Мера поддержки реализуется РФРИТ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. Требования к компаниям и условия участия в конкурсном отборе утверждены постановлением Правительства России №1031.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 г. выделено 7 млрд руб.», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор государственных мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций России. Фонд входит в группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.