Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения

Энергосервисная компания «Энергосбережение» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», где планирует разрабатывать программное обеспечение для управления энергосберегающим оборудованием. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Проект нового резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» – разработка ПО для управления энергосберегающим оборудованием, позволяющим экономить тепловую энергию. Программное обеспечение можно использовать в многоквартирных домах, коммерческих и административных зданиях. Общий объем инвестиций в проект с 2021 по 2024 г. составит более 96 млн руб. Компания планирует создать не менее 55 рабочих мест», – сказал глава департамента.

Компания «Энергосбержение» специализируется на установке энергосберегающего оборудования – автоматизированных узлов управления системой тепло-водоснабжения зданий Москвы. Автоматические узлы не позволяют подавать в батареи помещений излишнюю тепловую энергию, что приводит к ее экономии.

«Для эффективной реализации своих целей компания «Энергосбережение» приняла решение о размещении на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в помещениях общей площадью 547 кв. метров на площадке «Печатники». Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2022 г. Новый резидент поможет усилить кластер энергоэффективных компаний особой экономической зоны столицы», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Энергосбережение» устанавливает энергосберегающее оборудование в многоквартирные дома Москвы за свой счет на основании энергосервисных договоров сроком на 6 лет. Собственники уплачивают компании сумму из части достигнутой экономии. После окончания срока действия договора оборудование бесплатно переходит собственникам жилья. В докладе Минэкономразвития России за 2020 г. компания упоминается как «локомотив энергосберегающих мероприятий на системах ЦО МКД в Москве за счет внебюджетных средств».