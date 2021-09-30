Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов

Linxdatacenter провела с помощью партнеров исследование российского рынка облачных провайдеров с точки зрения оценки качества их работы с первичными обращениями потенциальных клиентов.

В ходе исследования оценивалась информативность открытых ресурсов провайдеров в интернете, скорость реакции на обращения по различным каналам и другие составляющие клиентского взаимодействия.

Методология исследования основывалась на подходе Mystery Shopper (тайный покупатель): всего было выполнено 26 проверок лидеров облачного рынка России.

Запросы были на аренду стойки или серверов с доступом в интернет, а также IaaS-сервисы в виде виртуализированных ресурсов и готовых ИТ-решений (инфраструктура для соблюдения требований ФЗ-152). Запросы направлялись провайдерам через чат клиентской службы или по электронной почте.

Быструю реакцию (до 10 минут в двух проверках) смогли продемонстрировать 31% провайдеров. Низкую скорость ответа (от нескольких часов до 7 дней в двух проверках) показали 23% компаний. 15% провайдеров не отреагировали на запрос, тайным покупателям пришлось обращаться к ним дополнительно через звонок на горячую линию.

Качество обслуживания в рамках исследования также оценивалось по уточняющим вопросам, которые задавал представитель провайдера. Это делали 80% компаний. Основные уточнения касались причин перехода в облако, желаемых сроков запуска проекта, актуальных задач и бюджета. Также встречались вопросы о технических моментах и о деталях, связанных с обеспечением соответствия инфраструктуры требованиям 152-ФЗ.

По итогам обращения через клиентский чат на портале провайдера, 54% компаний отправили коммерческое предложение в течение 24 часов после начала диалога.

В рамках второго сценария – запрос КП через электронную почту – большинство провайдеров присылали предложение в пределах 24 часов, однако у 15% процесс расчетов и отправка предложения заняли 6-7 дней.

В исследовании отмечены трудности с поиском необходимых для сотрудничества с провайдером документов (формы договоров, техническая документация, тарифные сетки и т. д.): сайты около 40% компаний не имеют никакой документации для первичного ознакомления. У 30% провайдеров на сайте отсутствует калькулятор для примерного расчета стоимости услуг.

В ходе исследования запрашивались стандартные ИТ-сервисы, однако разброс ценовых предложений оказался значительным – до двукратной разницы в стоимости решения. В процессе анализа было выявлено, что в большинстве случаев это объяснялось не различиями в базовой стоимости ресурсов конкретных провайдеров, а перечнем параметров и условий, заложенных в коммерческое предложение. Это специфические условия оплаты, включение в цену урезанного объема ресурсов, характеристики предоставляемого доступа в интернет и несколько других.

«Исследование показало болевые точки и направления для повышения качества клиентского обслуживания. Нам удалось посмотреть на свою работу «глазами клиента» и выявить области, в первую очередь требующие улучшения», – сказал Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter.