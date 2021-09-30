Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году

«Эдит про» оценивает рост рынка систем электронного документооборота в России по итогам 2020 г. в 10% и прогнозирует увеличение в 2021 г. еще на 12-15%.

Глобальный рынок систем управления корпоративным контентом (ECM) увеличивается. К 2022 г. его ежегодный рост составит 16,2%, объём достигнет $64 млрд по данным исследовательской компании MarketsandMarkets. Специалисты аналитической компании Mordor Intelligence считают, что наиболее активный рост будет демонстрировать направление систем управления документооборотом.

В России этот сегмент развивается чуть менее динамично. В 2018 г. рынок СЭД/ECM оценивался в 48,5 млрд руб., в 2019 г. – 52,4 млрд руб. То есть рост составлял 8%. По прогнозам экспертов «Эдит про», в 2020-2021 гг. ожидается ускорение темпов развития рынка.

Такая динамика связана с тем, что процесс перехода бизнеса на электронный документооборот в России все еще находится на начальном уровне. Согласно опросу, проведенному оператором фискальных данных Ofd.ru, в июне 2021 г. только 3,8% организаций страны завершили процесс перехода на ЭДО. 38,9% опрошенных компаний имеют дело с примерно одинаковыми объемами бумажных и электронных документов, 26,8% используют только бумажные.

«Многие проекты по цифровизации во время пандемии были заморожены или отложены бизнесом. Однако это тренд практически не коснулся развития систем электронного документооборота. Спрос на СЭД неуклонно рос, круг заказчиков расширился: пандемия подстегнула тех, кто раньше сомневался, в необходимости автоматизации документооборота. По нашим оценкам, в 2020 г. объем рынка в России увеличится на 10%, в 2021 г. рост составит 12-15%», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

По его мнению, наиболее всего способствует росту рынка спрос со стороны компаний финансового сегмента, сферы строительства, торговли и машиностроения. В них наиболее активно происходит развитие СЭД.

Один из наиболее популярных запросов бизнеса по СЭД, по словам Дмитрия Кичко, это современные платформы, позволяющие компаниям заменить устаревшие системы.

Растет интерес к веб- и мобильным приложениям СЭД. Активнее автоматизируется кадровый документооборот: частные компании и государственные организации постепенно переходят на электронные трудовые книжки.

По прогнозу «Эдит про», одним из главных трендов развития рынка СЭД станут решения на основе ИИ. Речь о разнообразных ассистентах, помогающих сотрудникам выполнять рутинные операции: распознавание, классификацию и отправку документов по маршрутам, их обработку и умный поиск.