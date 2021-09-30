Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab

Сервис интеграции live-стриминга со встроенными покупками для сегмента e-commerce Streamerce привлек начальный раунд от фонда Startup Lab (входит в инвестиционную группу «Тилтех»).

Streamerce — российский сервис онлайн-стриминга со встроенными покупками для e-commerce. Проект позволяет компаниям без сложной технической интеграции проводить стримы с функцией покупок на любой витрине (сайте или приложении). Команда обеспечивает быстрый запуск live-стриминга с полной кастомизацией под магазин с эффектом присутствия для покупателя. Среди клиентов Streamerce — «Эльдорадо», «Связной», «Золотое яблоко» и др.

Streamerce в основном работает со средним и крупным бизнесом по модели оплаты за минуты просмотров. По оценке компании, разработка аналогичного собственного решения (MVP) для бизнеса стоит десятки миллионов рублей и занимает около года. По собственному опыту компании, участвующие в стримах товары (GMV growth) продаются на 40-3000% больше, чем до стрима.

В планах Streamerce упростить интеграцию между сервисом и партнером (внедрить инструменты SDK, гибкие варианты интеграции с каталогом партнеров, виджеты для интеграции стриминга в карточку товара и пр), запустить вовлекающие механики для зрителей.

Кроме того, планируется развитие функциональности записи стримов и развитие приложения стримера.

Также сервис намерен внедрить возможности одновременного стриминга на нескольких площадках с сохранением функции покупки и синхронного чата.

Streamerce выходит в Европу и Азию — в настоящий момент компания ведет переговоры с компаниями из Великобритании, Италии и Румынии, а также Малайзии и Индонезии.

Также команда проекта ведет переговоры с потенциальными партнерами для выхода в страны Африки и Латинской Америки.

«Мы видим, что рынок растет во всем мире, в том числе, и в России. Все больше лидеров рынка запускают свой live shopping (Ozon, «Яндекс.маркет», «Эльдорадо», «Связной» и др), уровень заинтересованности брендов высокий. Мы видим, что покупателям нравится формат — это отражается и на продажах во время стрима, и на вовлеченности аудитории. В наших планах стать самым удобным и эффективным сервисом на рынке. Сейчас мы думаем о том, чтобы предлагать end2end-решения, сделать больше social-инструментов», — сказал сооснователь Streamerce Виталий Попков.

«Традиционные каналы привлечения и конвертации клиентов, такие как реклама в социальных сетях, контекст, баннеры и пр. перенасыщаются. Стоимость привлечения и конвертации клиентов при этом стремительно растет. Онлайн-ритейлеры видят это и начинают искать все новые инструменты работы с аудиторией. Продажи при помощи стримов — один из них. Особенно ярко это проявилось в Китае. Рынок же СНГ и Европы менее развит, при этом мы видим колоссальный спрос. Мы приняли решение инвестировать в Streamerce, так как команда обладает самым зрелым продуктом и моделью, хорошо сбалансирована и уже показала хорошие результаты», — отметили в Startup Lab.