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В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям

«Московский кредитный банк» (МКБ) объявил о назначении Андрея Макарова первым вице-президентом по цифровизации и инновациям.

Макаров будет отвечать за оптимизацию бизнес-процессов и создание инновационных продуктов на базе цифровых решений МКБ. Он также будет курировать недавно созданный в банке департамент развития банковских сервисов и специальных проектов, который занимается разработкой и внедрением банковских и нефинансовых сервисов в партнерские приложения под их брендом (White Label).

Перед Макаровым стоят задачи по разработке платформы для внедрения финансовых сервисов в партнерском канале, по оптимизации процессов и запуску новых продуктов, а также по созданию хаба для поиска и внедрения внутренних и внешних инновационных решений.

Макаров работает в банковской сфере и финтех-отрасли более 15 лет. До перехода в МКБ занимал должность генерального директора в компании «Цифровые технологии» (актив «Дом.рф»). Ранее он запустил с нуля платформу по созданию супераппов для физических лиц— «Лайфстайл платформа» (актив ЗПИФ «ВТБ капитал»), отвечал за развитие технологических продуктов (финтех, комплексные digital-продукты и др.) в МТС и ряде дочерних структур крупных банков, а также возглавлял различные направления в платежных системах American Express, Visa, Mastercard.

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