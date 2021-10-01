IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году

По результатам исследования IDC Russia Cloud Services Market Forecast, 2021–2025 в 2020 г. российский рынок публичных облачных услуг вырос на 29,9% относительно 2019 г., а его объем достиг $1,21 млрд.

Замедление мировой экономики из-за пандемии COVID-19, нарушение логистики поставок оборудования и необходимость организации удаленной работы побуждают организации рассматривать облачные решения – прежде всего, PaaS и IaaS. Таким образом, публичные облачные услуги становятся больше, чем просто альтернативой собственной инфраструктуре предприятия или ИТ-сервисам.

Организации все чаще используют публичные облака для доступа к новым технологиям, таким как контейнеры, базы данных с открытым исходным кодом, аналитика больших данных, искусственный интеллект, решения безопасности и инструменты для совместной работы в интернете. Чтобы оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе, организациям необходимо сосредоточиться на новых технологиях, которые позволяют повысить эффективность труда и создавать продукты и услуги на основе цифровых данных.

IDC ожидает, что к 2025 г. расходы на публичные облачные услуги в России будут расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 20,4% и превысят $3 млрд. При этом PaaS останется наиболее динамичным сегментом этого рынка в течение прогнозируемого периода, IaaS будет вторым по темпам роста.

Отчет IDC представляет всесторонний обзор рынка публичных облачных услуг в России. Он включает в себя оценку размера рынка, количественные данные за 2020 г. и прогноз на 2021–2025 гг. В отчете обобщены основные проблемы и влияние облачных услуг на ИТ-отрасль.

«Организации стремятся интегрировать новые технологические возможности с уже имеющимися в их распоряжении решениями для оптимизации затрат и обеспечения устойчивости бизнеса в крайне нестабильной экономической ситуации. Поставщикам следует расширять функциональные возможности своих облачных сервисов при минимизации рисков и зависимости от сторонних поставщиков закрытых технологий. Прошедший год показал, что наибольших успехов достигли облачные поставщики, использующие в качестве основы для создания сервисов открытые технологии и программное обеспечение с открытым исходным кодом», – сказал руководитель исследований рынка облачных услуг Дмитрий Гаврилов, «IDC Россия/СНГ».