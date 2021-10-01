Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России

С 1 октября 2021 г. генеральным директором Softwareone в России назначается Юлия Майорова, которая проработала более 25 лет в сфере телекоммуникаций и ИТ, развития каналов продаж, маркетинга и взаимодействия с крупнейшими заказчиками и партнерами. Юлия меняет на этой роли Сергея Агаева, который перейдет на новую работу в роли руководителя одного из глобальных направлений бизнеса Softwareone. На протяжении последних 12 лет он руководил развитием бизнеса Softwareone. При Агаеве российское подразделение увеличило обороты до 9,5 млрд руб.

«Последним местом работы Юлии было российское подразделение Microsoft, а Softwareone является одним из ключевых партнеров Microsoft не только в России, но и во всем мире, — говорит Райнхард Валдингер, руководитель региона ЕМЕА в Softwareone, — В компании Softwareone Юлия сможет продолжить успешное сотрудничество между Softwareone и Microsoft и укрепить развитие других направлений бизнеса в России, а также ускорить сервисную трансформацию компании».

Юлия начала свою карьеру в 1995 г. в компании AT&T с позиций менеджера по маркетингу и операционной деятельности, в 1997 г. продолжила работу в компании Lucent Technologies на различных должностях. В 2000 г. продолжила работу в компании Avaya, занимая позиции, связанные с развитием канала продаж, маркетинга и взаимодействия с крупнейшими региональными заказчиками и партнерами. В 2009 году присоединилась к компании Orange Business Services (Francetelecom), где отвечала за работу департамента по стратегическому партнерству и облачным сервисам. В 2012 году присоединилась к команде Microsoft Россия. Кроме того Юлия Майорова закончила Российский Государственный Гуманитарный Университет и имеет степень MBA по стратегическому менеджменту Маастрихской Школы Менеджмента.

Softwareone – глобальный поставщик решений на базе программного обеспечения и облачных технологий. Обладая компетенциями в различных областях ИТ, Softwareone помогает компаниям разрабатывать и реализовывать свои технологические стратегии, приобретать необходимое программное обеспечение и облачные решения, а также оптимизировать программные ресурсы и управлять ими.