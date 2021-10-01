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ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) инвестирует 70 млрд руб. в первые пять лет проекта по маркировке товаров. Об этом сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

«За первые пять лет проекта по маркировки ЦРПТ вложит в проект по маркировке товаров порядка 70 млрд руб., общий объём инвестиций составит порядка 250 млрд руб. Это не просто деньги, которые тратятся на условные центры обработки данных или компьютеры. Это совокупность самых разных затрат. Конечно, это и система, которая постоянно масштабируется. Люди, которые поддерживают ее работу, техническая поддержка двадцать четыре на семь. По мере того, как мы внедряем различные товарные группы, мы перешли на высокий уровень клиентского сервиса, когда за всеми крупнейшими участниками закреплены персональные менеджеры. Собственно, которые помогают прямо проходить, решать все возникающие вопросы пошагово. При этом есть целый ряд вещей, которые мы делаем бесплатно. Например, мы не взимаем плату за предоставление кодов маркировки для лекарств дешевле 20 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Кроме того, за собственные средства мы закупили и оснастили все медицинские учреждений России регистраторами выбытия лекарственных препаратов», – отметил Михаил Дубин.

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