Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников

Freework, бизнес-подразделение группы Ancor, и Navicon создали приложение, благодаря которому на рынке подбора сотрудников на временные работы соискатели и работодатели быстро находят друг друга.

У руководителей компании возникла идея ускорить и оптимизировать этот процесс для всех участников. При найме временных сотрудников скорость и четкость каждого из шагов, а также автоматизация всех рутинных процедур играют ключевую роль.

Идея была реализована: новая платформа Freework закрывает потребности обеих сторон – работодателей, нуждающихся во временных сотрудниках, и соискателей, желающих найти подработку. Сейчас у приложения более 100 компаний-клиентов, среди которых «Сколково», Reima, Crocs, Trussardi, 4Sides, Blount, Osram.

На данный момент платформа имеет отдельное приложение для работодателей (веб-кабинет, приложения под ОС iOS и Android) и мобильные приложения для соискателей. В них созданы функциональные интерфейсы, позволяющие осуществлять автоматическую проверку соискателей и их регистрацию, поиск, планирование, отслеживание задач, их завершение и оплату.

Также реализованы все необходимые интеграции с внутренними системами учета, чтобы зарегистрированные работодатели всего за четыре рабочих часа могли найти любых временных сотрудников в любом регионе России, а соискатели – подработку с гарантированной выплатой вознаграждения.

Поиск и наем временных сотрудников для работодателей часто связаны со сложностями, вызванными сжатыми сроками, быстро меняющимися запросами и трудоемкостью бизнес-процессов, связанных с оформлением и увольнением сотрудников. Платформа Freework автоматизирует выполнение этих задач, тем самым позволяя компании-работодателю экономить время и деньги.

Дизайн и разработку фронтенда, а также интегрированное управление проектом по заказу Freework выполнила компания Navicon (системный интегратор и разработчик) совместно со своими партнерами. Над проектом работали представители бизнеса, команды дизайнеров, разработки фронтенда, разработки бэкенда, тестировщики.

Agile-подход к выполнению проекта помог внедрять новые идеи в режиме реального времени и реализовывать их в процессе разработки. Ежедневные митапы команд сплотили всех участников и обеспечивали непрерывный процесс выполнения разработки в условиях меняющегося видения функциональности.

Бета-версия платформы Freework была запущена в феврале 2021 г. В настоящее время система функционирует для широкой аудитории, и количество пользователей постоянно растет.

«В процессе работы над приложением появлялось много новых идей, которые нужно было учитывать. Поэтому команда Navicon применяла принципы Agile-подхода, которые позволили нам выполнить работы в срок и оперативно вносить изменения в продукт. Это важный для нас проект — благодаря нашей совместной работе с Freework на HR-рынке появился абсолютно новый сервис, которому бизнес может доверить работу по поиску и найму линейного персонала», – отметил генеральный директор Navicon Владимир Шаров.

Компания, ставшая клиентом Freework, получает доступ в личный кабинет, где ведется вся работа по ее временным проектам. Для публикации информации о поиске сотрудника достаточно заполнить соответствующую форму. После этого в режиме онлайн пользователь сможет отслеживать статус заказа, получать сведения о назначенных на задачу соискателях и вносить корректировки.

«Пандемия привела к изменениям многих отраслей, одним из самых заметных стало резкое увеличение сегмента E-commerce. В условиях нехватки работников, например, на складе, перед растущим бизнесом встает необходимость быстро привлечь определенное количество временных сотрудников. Аутсорсинг-агентства не всегда могут справиться с поставленной задачей. Кроме того, если магазину требуется, например, складской работник или доставщик на одну рабочую смену, обращаться в агентство нерационально. Наш продукт позволяет найти временных сотрудников всего за пару часов. При этом все соцгарантии также остаются на нашей стороне, а бизнес может сосредоточиться на своем развитии», — отметила Альбина Нанумян, операционный менеджер компании Freework.

Соискатель может стать пользователем приложения бесплатно, скачав его в App Store или Google Play. Для идентификации необходимо предоставить паспортные данные и реквизиты банковской карты, на которую будет поступать вознаграждение за оказанные услуги. Пользователь приложения может выбирать проекты по различным параметрам, включив фильтрацию по функциональности, компании, ее местоположению, стоимости работ, графику. Система уведомлений напоминает о необходимости согласовать и подписать акт о выполненных услугах. В течение 1–3 рабочих дней после подтверждения акта на банковскую карту пользователя приходит вознаграждение. Все документы приходят в приложение и хранятся там же.

Сейчас платформа продолжает развиваться. У работодателей и соискателей будут появляться новые возможности: работодатели смогут создавать рейтинги фриворкеров и выбирать, с кем из них работать. В обновленной версии платформы у работодателя также будет возможность настраивать типы уведомлений, которые он хочет получать, и время их прихода. Соискатели смогут выбирать приоритетные компании и получать уведомления о новых предложениях именно от них. Также платформа будет поддерживать работу с самозанятыми.