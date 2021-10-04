Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии

NVIDIA объявляет о проведении осенней конференции GTC с 8 по 11 ноября. Не пропустите приветственную речь генерального директора и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и выступления ведущих отраслевых экспертов и мировых лидеров в области исследований ИИ.

Выступление CEO NVIDIA Дженсена Хуанга начнется 9 ноября в 11:00 (МСК). Повтор — в 19:00 (МСК). Трансляция будет проходить в свободном доступе. Регистрация не требуется.

На конференции, посвященной глубокому обучению, data science, высокопроизводительным вычислениям, робототехнике, дата-центрам/сетевым технологиям и графике, ожидается более 200000 участников — разработчиков, новаторов, исследователей и создателей контента. Докладчики расскажут о последних достижениях, трансформирующих различные отрасли: здравоохранение, транспорт, промышленность, розничную торговлю и финансы.

Ведущие спикеры:

Анима Анандкумар (Anima Anandkumar), директор NVIDIA по исследованиям в области машинного обучения и профессор Калифорнийского технологического института

(Anima Anandkumar), директор NVIDIA по исследованиям в области машинного обучения и профессор Калифорнийского технологического института Алан Ашпуру-Гужик (Alan Aspuru-Guzik), профессор компьютерной химии в Торонтском университете

(Alan Aspuru-Guzik), профессор компьютерной химии в Торонтском университете Алан Беккер (Alan Bekker), руководитель отдела разговорного ИИ в Snap

(Alan Bekker), руководитель отдела разговорного ИИ в Snap Сэми Бенджио (Samy Bengio), директор отдела исследований ИИ и машинного обучения в Apple

(Samy Bengio), директор отдела исследований ИИ и машинного обучения в Apple Кей Ферт-Баттерфилд (Kay Firth-Butterfield), глава программы Всемирного экономического форума по искусственному интеллекту и машинному обучению

(Kay Firth-Butterfield), глава программы Всемирного экономического форума по искусственному интеллекту и машинному обучению Аксель Герн (Axel Gern), технический директор Daimler Trucks

(Axel Gern), технический директор Daimler Trucks Фей-Фей Ли (Fei-Fei Li), профессор компьютерных наук в Стэнфордском университете

(Fei-Fei Li), профессор компьютерных наук в Стэнфордском университете Кейт Перри (Keith Perry), директор по информационным технологиям в Детской исследовательской больнице Святого Иуды

(Keith Perry), директор по информационным технологиям в Детской исследовательской больнице Святого Иуды Венкатеш Раманатан (Venkatesh Ramanathan), директор по data science в PayPal

(Venkatesh Ramanathan), директор по data science в PayPal Илья Суцкевер (Ilya Sutskever), соучредитель и глава научного подразделения в OpenAI

(Ilya Sutskever), соучредитель и глава научного подразделения в OpenAI Тим Суини (Tim Sweeney), основатель и генеральный директор Epic Games

(Tim Sweeney), основатель и генеральный директор Epic Games Нир Зук (Nir Zuk), основатель и технический директор Alto Networks

Перед участниками GTC также выступят эксперты из Amazon, Arm, AstraZeneca, Baidu, BMW, Domino’s, Electronic Arts, Facebook, Ford, Google, Kroger, Microsoft, MIT, Национальной лаборатории Окриджа (Oak Ridge National Laboratory), Red Hat, Rolls-Royce, Salesforce, Samsung, ServiceNow, Snap, Volvo, Walmart, WPP и других компаний.

«GTC предоставляет прекрасную возможность узнать о последних разработках в области искусственного интеллекта, ускоренных вычислений и компьютерной графики напрямую от ведущих мировых экспертов, ученых и исследователей, — говорит Грег Эстес (Greg Estes), вице-президент программ для разработчиков в NVIDIA. — Стартапы, научные учреждения и крупнейшие компании собираются на GTC, делятся проектами и обсуждают идеи сотрудничества, определяя новые технологии навстречу будущему».

В последние годы на конференции все больше внимания уделяется облачным и корпоративным вычислениям, где часто внедряются передовые решения в области искусственного интеллекта. Руководители компаний и CIO получат самую свежую информацию о том, как настроить безопасные ускоренные дата-центры под современные рабочие нагрузки, включая ИИ, машинное обучение и обработку естественного языка.

Сессии для стартапов, новые практикумы DLI

Бизнес-инкубатор NVIDIA Inception из более чем 8500 участников организует ряд сессий, направленных на обучение перспективных молодых компаний. Будут представлены более 70 стартапов, среди приглашенных докладчиков — руководители известных компаний и отраслевые партнеры. Темы сессий включают разговорный ИИ, поиск лекарств, автономные системы, развивающиеся рынки и другие области.

Участники конференции получат возможность приобрести новые навыки в области ИИ благодаря тренингам мирового уровня в Институте глубокого обучения NVIDIA (DLI). DLI проведет 14 однодневных практикумов как для начинающих, так и для продвинутых специалистов, на четырех языках в нескольких часовых поясах. В рамках конференции желающие смогут поучаствовать в классическом курсе «Основы глубокого обучения», а также в новых практикумах «Ускорение процессов инжиниринга данных» и «Масштабирование приложений CUDA на C++ до нескольких узлов».

Практикумы проводятся сертифицированными инструкторами DLI, которые являются экспертами в своих областях и предоставляют лучшие в отрасли технические знания. Участники, успешно прошедшие курсы, смогут получить сертификат для дальнейшего профессионального роста.

Узнайте больше о том, что будет на GTC этой осенью, и зарегистрируйтесь для участия на сайте.