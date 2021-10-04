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Технологии оцифровки «Биорг» помогают быстрее получить обратную связь от сотрудников Правительства Москвы

Университет Правительства Москвы использует новые технологии, чтобы ускорить мониторинг настроений сотрудников из подведомственных городу организаций и понять, насколько люди удовлетворены условиями труда. В этом университету помогает российский облачный сервис «Биорг» - он переводит в «цифру» рукописные документы.

В ходе анонимного опроса сотрудники заполняют электронные анкеты и иногда бумажные формы. В анкете есть варианты ответов в виде чек-боксов и блоки развернутых письменных ответов. Именно благодаря технологиям оцифровки данных сотрудники университета быстрее собирают ответы в единую электронную базу, проводят контент-анализ и готовят отчет.

В большом массиве текста исследователи выделяют смысловые блоки и на их основе собирают облако тегов по наиболее часто упоминаемым темам. В результате можно определить, какие темы волнуют разные категории сотрудников год от года, оценить динамику изменений в организациях, эффективность корректирующих мероприятий и предпринять шаги для улучшения корпоративного климата.

«Мы работаем для госслужащих и сотрудников бюджетной сферы Правительства Москвы, помогая людям давать обратную связь своей организации, а компании - услышать сотрудников. Цифровые технологии «Биорг» мы используем, чтобы быстрее формировать массив данных и оперативнее предоставлять обратную связь своим заказчикам», — говорит Екатерина Романова, кандидат психологических наук, начальник управления проектно-аналитической деятельности университета Правительства Москвы.

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