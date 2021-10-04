В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий

К команде Райффайзенбанка в роли руководителя дирекции информационных технологий присоединился Александр Ложечкин. Он также войдет в правление Райффайзенбанка после одобрения его кандидатуры со стороны Банка России.

Среди приоритетных задач Александра будет развитие ИТ-команды, расширение технологической составляющей бизнеса и дальнейшее усиление конкурентных преимуществ продуктов и сервисов Райффайзенбанка.

«Райффайзенбанк – один из сильнейших игроков российского финансового рынка, в том числе с точки зрения ИТ-инфраструктуры и цифровых продуктов. Мне бы хотелось сделать его еще и самым привлекательным местом для работы в ИТ; вместе с его командой показать, что такое настоящий финтех, – отметил Александр Ложечкин. – Я планирую внести весомый вклад в то, чтобы Райффайзенбанк стал самым рекомендуемым банком в России».

«Я очень рад, что Александр решил стать частью нашей команды. Его масштабный международный управленческий опыт и глубокий технологический бэкграунд помогут вывести бизнес на еще более высокий технологический уровень, дать новый импульс развитию наших цифровых продуктов и сервисов, а значит еще больше приблизить Райффайзенбанк к реализации нашей миссии на российском рынке», – отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

Ранее Александр Ложечкин работал в Amazon Web Services, где руководил международными командами архитекторов решений в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA). До этого он на протяжении почти пятнадцати лет работал в корпорации Microsoft, где возглавлял команду технических экспертов и евангелистов сначала в России, а затем и в регионе Центральной и Восточной Европы. Александр – выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, обладатель степени кандидата технических наук.

На позиции директора по информационным технологиям Александр Ложечкин сменит Никиту Швецова, который продолжит свою карьеру за пределами группы RBI. «Никита внес очень значительный вклад в развитие ИТ-команды банка. Я бы хотел искренне поблагодарить его и пожелать больших успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – отметил Сергей Монин.