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«Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений

Госкорпорация «Ростех» и группа «Диасофт» объявили о создании совместного предприятия для реализации проектов в области цифровой трансформации и импортозамещения. «РТ-Диасофт» займется разработкой и внедрением современных ИТ-решений в различных секторах российской экономики. Кроме того, новая структура будет создавать экспортные цифровые продукты.

По итогам сделки «Ростех» в лице дочерней структуры «РТ-Проектные технологии» приобрел 51% доли в уставном капитале ГК «Гарантия» (входит в ГК «Диасофт»), 49% акций находится под контролем ООО «Диасофт». В течение месяца ГК «Гарантия» будет переименована в «РТ-Диасофт».

Совместное предприятие, в частности, займется разработкой российской ERP-системы, призванной заменить западные аналоги, и созданием цифровой кросс-индустриальной платформы для госсектора. Деятельность «РТ-Диасофт» также будет направлена на внедрение ситуационных центров управления предприятиями и развитие цифровых решений для зарубежных финансовых институтов.

«Продукция госкорпорации «Ростех» поставляется более чем в 100 стран мира. Мы активно осваиваем внешние рынки, в том числе и в таких относительно новых для нас сегментах, как энергетика и медицина. Совместное предприятие с ГК «Диасофт», одним из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений, позволит объединить компетенции для реализации масштабных проектов цифровой трансформации с применением новейших технологий. Мы сможем расширить присутствие на внутреннем рынке и нарастить экспорт наших разработок. Работа над совместными пилотными проектами уже начата», – сказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Проекты совместного предприятия будут реализованы в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке. Это обеспечит непрерывность поставки обновлений ИТ-решений без необходимости остановки работы пользователей, высокую производительность программного обеспечения и надежность ИТ-систем для бесперебойного доступа к сервисам организаций.

«Мы уверены, что объединение опыта и возможностей госкорпорации Ростех и зрелой технологической экспертизы ГК «Диасофт» даст мощный синергетический эффект в реализации сложнейших проектов цифровой трансформации и импортозамещения на российском рынке, а также позволит сделать качественный рывок в продвижении цифровых инициатив на международной арене», – отметил управляющий директор, председатель совета директоров ГК «Диасофт» Александр Глазков.

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