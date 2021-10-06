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В МТС назначен директор по рекламным технологиям

МТС объявила о назначении Елены Мельниковой директором по рекламным технологиям МТС и генеральным директором компании «Стрим» — 100% «дочки» МТС, разрабатывающей рекламные продукты для группы МТС.

В качестве директора по рекламным технологиям МТС Елена будет руководить центром продуктов digital-рекламы и информирования, а также центром продуктов агентского сопровождения МТС, отвечающими за монетизацию AdTech- и MarTech-продуктов на основе Big Data. В качестве руководителя «Стрим» она займется расширением портфеля рекламных продуктов и улучшением качества клиентского сопровождения в области рекламных и омниканальных коммуникаций.

«У МТС амбициозные планы по изменению российского рекламного рынка. Наши технологические возможности — кроссканальная аналитика и инструменты Big Data — в совокупности с глубоким пониманием специфики этого рынка позволят нам внедрить новые подходы к планированию, реализации и оценке эффективности рекламных кампаний. Мы планируем не только развитие собственных возможностей в этой сфере, но и открыты партнерствам, которые помогут вывести на новый уровень показатели успешности рекламы в России. Такие масштабные планы требуют от нас организационных изменений, ключевым из которых станет создание должности директора по рекламным технологиям и назначение на эту должность Елены Мельниковой. Только в прошлом году под управлением Елены выручка по рекламным продуктам МТС выросла в пять раз, и мы ждем дальнейшего роста этого сегмента в ближайшие годы. Ее назначение позволит улучшить бесшовную работу с клиентами, которые пользуются как традиционным портфелем услуг МТС, так и новыми продуктами», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Ключевые продукты МТС в области цифровой рекламы — сервисы «МТС маркетолог» и «МТС исследования» для анализа аудитории, самостоятельного запуска таргетированной рекламы и лидогенерации. С помощью платформы «МТС маркетолог» ежемесячно проводится более 7 тыс. рекламных кампаний.

Елена Мельникова с 2018 г. является руководителем центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС.

C 2015 г. работала директором по маркетингу группы компаний «Медси» и образовательном холдинге «Просвещение», до этого более 13 лет руководила проектами в Шведском торговом и инвестиционном совете в России, продвигая на российском рынке такие компании как Atlas Copco, Nordic Clinic и Astra Zeneca.

Елена окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Международные отношения», а также имеет диплом EMBA Стокгольмской школы экономики.

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