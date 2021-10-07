Citrix объявила об изменениях в руководстве

Citrix Systems сообщила о назначении председателя совета директоров Citrix Боба Кальдерони (Bob Calderoni) на должность временного генерального директора и президента. Кальдерони сменил на этой должности Дэвида Хеншелла (David Henshall).

«Хочу поблагодарить Дэвида за его огромный вклад в развитие Citrix, — сказал Боб Кальдерони. — Дэвид сыграл ключевую роль в ускорении нашего перехода к облачным технологиям и способствовал значительному усовершенствованию наших продуктов — сегодня сервисы SaaS осуществляют активную поддержку более 11 млн пользователей. Дэвид многое сделал, чтобы Citrix и ее сотрудники пережили пандемию, и обеспечил возможность помогать заказчикам продолжать свою деятельность с минимальными потерями. Совет директоров в полном составе выражает ему благодарность за тот вклад, который он вносил в течение почти двух десятилетий».

«В это весьма важное для компании время, принимая на себя обязанности временного генерального директора, я с энтузиазмом смотрю в будущее, на сотрудничество с Советом директоров, талантливыми топ-менеджерами и целеустремленными специалистами Citrix. Приоритетом компании остается перевод бизнеса на модель SaaS и дальнейшее обеспечение унифицированного рабочего пространства для наших заказчиков. Я надеюсь, что приведу компанию к очередным достижениям и успехам, и уверен, что передача руководства будет осуществлена без малейших затруднений», — сказал Кальдерони.

«Боб имеет за плечами более чем 30-летний опыт работы на руководящих должностях в технологическом секторе, из них 7 лет в качестве одного из директоров Citrix, и его назначение на должность руководителя компании совершенно логично, — сказала Нэнси Колдуэлл (Nanci Caldwell), ведущий независимый директор Citrix. — Он знает продукты, рынки, заказчиков и корпоративную культуру компании. Совет директоров уверен, что он тот самый человек, который должен возглавить бизнес в ходе продолжающейся трансформации и приносить дивиденды нашим акционерам».

«Для меня было честью руководить Citrix и иметь возможность работать со всей командой, — сказал Дэвид Хеншелл. — Я невероятно горжусь нашими достижениями и уверен, что компания под руководством Боба продолжит успешно работать и приносить пользу всем заинтересованным сторонам. Боб — сильный лидер, прекрасно знакомый с деятельностью Citrix».

Также Citrix сообщила, что Аджей Гопал (Ajei Gopal), член совета директоров с 2017 г., сообщил о своем решении уйти в отставку с 4 октября 2021 г.

Гопал подчеркнул, что его решение не означает наличия разногласий в совете директоров компании. Гопал, являющийся президентом и генеральным директором Ansys, подал в отставку, чтобы избежать потенциального конфликта интересов, связанного с членством Боба Кальдерони в совете директоров Ansys.