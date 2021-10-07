Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад

Интерес российских софтверных компаний к зарубежным рынкам сохраняется на высоком уровне, несмотря на возникшие в последние годы препятствия для международной экспансии. Расширение географии бизнеса планирует осуществить как в 2021 г., так и в 2022 г., не менее 20% предприятий, опрошенных «Руссофт» в рамках собственного ежегодного исследования.

В текущем году выйти на новый для себя зарубежный рынок (или вернуться на него) намеревалось 22,8% компаний. Оценить степень реализации этих планов можно будет только в середине следующего года после проведения очередного опроса. Аналогичные планы на 2022 г. обозначило примерно столько же опрошенных компаний — 21,9%. Если ограничиться только дальним зарубежьем, то на расширение географии бизнеса вне бывших границ СССР в 2021 г. рассчитывало 16,5% компаний, а в 2022 г. — 19,4%.

По итогам 2020 г. не имели экспортных доходов 29,6% опрошенных компаний. Как правило, в предыдущие годы данный показатель был ниже, что позволяет предположить вынужденную переориентацию разработчиков ПО на внутренний рынок. Одним компаниям планы выхода на зарубежные рынки сорвала пандемия, из-за которой были невозможны зарубежные поездки под поиск клиентов и заключение с ними контрактов. Другим — стало выгоднее работать на растущем российском рынке при небольшом сокращении мирового рынка ПО. Третьи — реагировали на оба эти фактора.

Тем не менее, стремление осваивать зарубежные рынки охватывает значительную долю даже тех разработчиков ПО, которые до сих пор ориентировались только на внутренний рынок. 38,5% компаний, которые в 2020 г. имели выручку только от продаж в России, заявили о планах выйти за рубеж в 2021-2022 гг. При этом дальнее зарубежье интересует 21,1% таких компаний.

Рынки западных стран привлекают 19,2% респондентов, а рынки остального дальнего зарубежья намного меньше — 9,6%. Часть компаний, которые планируют начать или возобновить работу за рубежом, нацелены как на западные рынки, так и на рынки развивающихся стран.

Наиболее привлекательными для расширения географии бизнеса в 2021 г. стали рынки Ближнего зарубежья и Европы. Притягательность США (вместе с Канадой) также достаточно высока. Планы по расширению географии продаж могут быть значительно откорректированы, прежде всего потому, что никак не оправдываются надежды на окончание пандемии. Люди уже научились жить и работать в условиях COVID-19, но сохранившиеся ограничения всё же мешают маркетинговой активности.

Еще одним фактором, снижающим интерес к экспорту, является растущий российский рынок и процесс импортозамещения. Ресурсов не хватает даже на удовлетворение имеющегося спроса в России, а потому выход на новые зарубежные рынки откладывается на неопределенное время.

Хотя софтверные компании чаще демонстрируют желание развивать бизнес за счет выхода на западные рынки (так было и в предыдущие годы), продажи растут быстрее в странах, которые принято называть развивающимися. Все последние годы можно вполне уверенно говорить об увеличении доли экспорта на рынках «России и других стран бывшего СССР» и «Развивающихся стран» при сокращении доли экспорта на рынках «Западного мира». Рост показателя рынка «Западного мира» в 2017 г. можно считать эпизодом, связанным с эффектом девальвации.

«Руссофт» предполагает, что аналогичное изменение распределения продаж российских софтверных компаний по группам рынков будут выявлены по итогам 2021 г. и продолжатся в 2022 г.

