Вице-премьер Чернышенко: инициатива технологического предпринимательства позволит создать 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч рабочих мест

Реализация стратегической инициативы «Платформа университетского технологического предпринимательства» позволит создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, комментируя решение Правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив.

Дмитрий Чернышенко отметил, что основная цель инициативы – это создание экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов для формирования пула быстрорастущих технологических компаний.

«В мире, по статистике, около 25% всех стартапов рождаются в университетах, в России таких только 3%. У нас большой потенциал для развития, поэтому очень важно обеспечить дальнейшее продвижение научных идей, открытий, вывести их на российский и международные рынки. Реализация инициативы технологического предпринимательства в университетах позволит нам создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, суммарно привлечь 180 млрд руб. на ранних стадиях студенческих стартапов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что инициатива состоит из четырех направлений. Это вовлечение студентов в работу через современные игровые assessment-технологии, интенсивы, деловые игры, бизнес-тренинги, проводимые в вузах. Также при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе с 2022 по 2024 гг. будет запущена сеть из 15 таких студий. В них будут обучены команды и сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах. Основная задача – помочь командам технологических энтузиастов вывести свои продукты на рынок.

«Создаваемая сеть университетских стартап-студий даст студентам на выбор сотни верифицированных технологических идей и гипотез о новых бизнесах. Там с нуля будут собраны стартапы и вложены в них первые инвестиции. По моему мнению, весь спектр инструментов, сосредоточенный в инициативе «Платформа университетского технологического предпринимательства», позволит экспоненциально увеличивать количество предпринимателей – вовлекая большее число студентов и выпускников в эту важнейшую для экономики деятельность», – отметил технологический предприниматель, сооснователь стартап-студии «Техноспарк» Денис Ковалевич.

В рамках инициативы планируется и поддержка вузов за счет грантов на создание стартапа по программе «Студенческий стартап». Для большей погруженности студентов в процесс создания и развития собственного бизнеса решается вопрос о предоставлении им годового академического отпуска.

Дмитрий Чернышенко отметил, что важной частью этой работы будет и поддержка начинающих технологических предпринимателей опытными инвесторами. В рамках инициативы прорабатывается набор долгосрочных стимулов для прихода инвесторов поздних стадий в самые ранние через предоставление длинных займов под низкий процент для инвестирования в студенческие стартапы.