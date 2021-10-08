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Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы

Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд.

Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и командами из Центральной и Восточной Европы, которые строят бизнес с платной моделью монетизации или основанные на продаже товаров и услуг онлайн, работающие на рынках Европы, США, Латинской Америки и Азии.

Solid был основан в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупнейших продуктовых ИT компаний Центральной и Восточной Европы, продуктами которой пользуются более 200 млн пользователей по всему миру. Команда Solid начала с простого продукта для получения оплаты онлайн, которая на текущий момент превратилась в целый комплекс сервисов, который помогает компаниям быстро и бесперебойно принимать карточные и альтернативные способы оплаты по всему миру с помощью единой простой интеграции. Сооснователем и руководителем Solid является Юрий Алексеев, ранее он занимал должность финансового директора Genesis и также является сооснователем Joompay.

Solid обрабатывает платежи с банковских карт и с альтернативных платежных методов: платформа работает с PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, Alipay, WeChat Pay, электронными кошельками. Компания работает белее чем с 40 банками-эквайерами в Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке и поддерживает более 100 платежных методов в рамках одного сервиса.

«Наша цель — помогать предпринимателям и командам из Центральной и Восточной Европы строить выдающиеся интернет-компании по всему миру. Мы можем предоставить индивидуальный подход и сами имеем опыт запуска глобальных продуктов, поэтому хорошо понимаем, с какими проблемами сталкиваются стартапы», — сказал Юрий Алексеев, СЕО и основатель Solid.

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