Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ

Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных технологий. Свои подписи на документе поставили управляющий директор Gazprom EP International Сергей Туманов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области информационных технологий, обмен опытом, методиками и проектными технологиями при построении эффективной системы управления Gazprom EP International с использованием решений на платформе «1С:Предприятие».

В числе ключевых целей сотрудничества – определение стратегических направлений развития ИТ-архитектуры, реализация программы проектов в области комплексной автоматизации бизнес-процессов и создания единого информационного пространства Gazprom EP International на платформе «1С:Предприятие».

Управляющий директор Gazprom EP International Сергей Туманов отметил: «Мы представляем интересы «Газпрома» в разных регионах мира. Формирование единого информационного пространства в компаниях группы на базе российского программного обеспечения – один из важных этапов совершенствования системы управления, повышения эффективности бизнес-процессов и обеспечения конкурентоспособности. Реализация основных направлений сотрудничества с «1С» в рамках подписанного соглашения позволит нам использовать современные отечественные продукты в сфере информационных технологий, повысить оперативность и качество принимаемых решений, обеспечить высокий уровень безопасности и эффективную операционную деятельность».

Директор «1С» Борис Нуралиев сказал: «У Gazprom EP International уже есть успешный опыт применения наших решений для автоматизации учета и управления. Проект внедрения системы электронного документооборота на базе «1С:Документооборот 8» в компаниях группы Gazprom EP International стал победителем международного конкурса «1С:Проект года 2019», он занял первое место в Центральной и Восточной Европе. Считаем, что сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать дальнейшему повышению эффективности управления Gazprom EP International за счет качественной автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8».