Sitronics Group начала сотрудничество с АлГУ для разработки проектов цифровой трансформации агропромышленного комплекса

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», подписала соглашение о намерениях с Алтайским государственным университетом (АлГУ) по реализации комплексных проектов в сфере внедрения цифровых технологий в различных отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе.

В рамках заключенного соглашения о намерениях организации договорились участвовать в разработке материалов для реализации проектов, разработки проектной и рабочей документации, совместно осуществлять изготовление и поставку оборудования, совместно выполнять реализацию проектов.

«Наша компания занимается разработкой комплексных решений для цифровой трансформации стратегических отраслей экономики. Опыт и экспертиза Sitronics Group могут быть полезны для агропромышленного комплекса и формирования необходимых для него цифровых компетенций выпускников. Мы реализовываем проекты цифрового мониторинга земель, в том числе с помощью данных, получаемых с собственных спутников, а также создаем платформы для аналитики получаемой информации, цифровые модели процессов и систем. C помощью наших решений можно оценивать и прогнозировать состояние сельхозугодий, экологическую ситуацию и биоразнообразие территорий», - сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

«Алтайский государственный университет, как опорный вуз региона и победитель программы «Приоритет 2030», находится сегодня в стадии эффективной реализации своих стратегических проектов во взаимодействии с индустриальными партнерами. С этой точки зрения мы приветствует инициативные предложения о сотрудничестве с компанией Sitronics Group. Сегодня мы подписали соглашение и провели продуктивные переговоры. Обсудили варианты сотрудничества по направлениям: цифровизация образовательного процесса, развитие ИТ-инфраструктуры университета, переход на отечественные программные продукты и разработки и реализацию стратегических проектов. Мы договорились, что выберем приоритетные направления, определим участников группы реализации и начнем совместно продвигать их в 2021-2022 гг. Алтайский госуниверситет уверен в том, что сотрудничество с Sitronics Group будет долгосрочным и результативным», – сказал ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.