Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса

Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса. Новый мобильный банк для юридических лиц «Райффайзен бизнес плюс» ориентирован на руководителей крупных предприятий, финансовых директоров и казначеев. Он позволяет легко получать основную информацию по операционной деятельности, а также выявлять потенциальные проблемы через удобную и простую аналитику.

Приложение оформлено в формате новостной ленты с настраиваемыми блоками. В информационной части представлены данные по состоянию счетов компании и платежам. Пользователь может в реальном времени видеть все балансы счетов, структурированные по компаниям, входящим в группу.

Аналитика по полученным платежам позволяет отслеживать изменения поступлений за различные периоды. Отправленные платежи структурируются по семи основным категориям: платежи в государственный бюджет, финансовые платежи, зарплаты, внутренние платежи, операционная деятельность, платежи физлицам и возвраты – которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. Это позволяет контролировать разные типы расходов, отслеживать их по городам, контрагентам или статусу исполнения.

По данным KPMG, инструменты для управленческой аналитики входят в топ-3 самых востребованных российскими компаниями технологий. Аналитический инструментарий приложения опирается на большой массив данных об использовании корпоративных продуктов Райффайзенбанка. Выводы в более чем 20 аналитических срезах презентуются в формате диаграмм. Можно отслеживать как простые показатели, например, максимальный платеж за квартал или структуру платежей, так и более сложную аналитику контрагентов, регулярных платежей и изменений в денежных потоках. Приложение также укажет на риски социальной инженерии в том случае, если платеж производится по данным сомнительного или скомпрометированного контрагента.

«Мы создали приложение специально для владельцев и руководителей финансовых департаментов крупного бизнеса, которые хотят в любой момент времени понимать, что происходит с их компанией в разных аспектах. Корпоративные клиенты могут получить все необходимые им финансовые инструменты в Райффайзенбанке, а новое приложение позволит использовать данные о денежных потоках компании с максимальной эффективностью для бизнеса», – сказал Петр Новиков, руководитель направления мобильного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

В будущем пользователям приложения станет доступна аналитика по кредитам, инструментам торгового финансирования, валютного контроля и другим финансовым продуктам. Кроме того, клиенты Райффайзенбанка смогут подписывать платежи через «Райффайзен бизнес плюс».

Приложение доступно всем корпоративным клиентам Райффайзенбанка. Для подключения необходимо скачать «Райффайзен бизнес плюс» в App Store или Google Play и войти в него, используя регистрационные данные для системы банк-клиент.