Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на 10 новых онлайн-курсах. Образовательные программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton, графическому дизайну. Слушателей также научат управлению ИТ-проектами и SEO-продвижению, которое позволяет повысить позиции сайта при запросе в поисковых системах. Кроме того, все желающие смогут обучиться по таким направлениям, как «Анализ данных», «3D-моделирование и 3D-печать». Для выбора доступно один или несколько курсов, регистрация проходит на сайте «Технограда».

«Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тысяч человек», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Дистанционные курсы ориентированы на широкую аудиторию в возрасте 18 лет и старше. Для их успешного прохождения достаточно базовых навыков по выбранному направлению. Например, для обучения продвижению в социальных сетях полезным будет иметь общие представления об этих ресурсах. Посещающим курсы дизайна желательно быть знакомым с основными графическими редакторами. Курс «Управление проектом (project-management) в области ИТ» рассчитан как на тех, кто уже имеет опыт работы в сфере информационных технологий, так и на тех, кто только планирует попробовать свои силы в этой области.

Продолжительность обучения на разных программах варьируется от шести до 11 недель. Курс разделен на модули, в каждом из которых предусмотрены видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, контрольное тестирование. Новый модуль открывается еженедельно, но изучать его можно в любое удобное время.

«По итогам прохождения программы все слушатели получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Выпускники, у которых будет не менее 60 процентов от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских “Технограда” и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первый модуль из курса «Программист Python (уровень) #1» уже доступен для просмотра. По направлению «Графический дизайн» обучение началось 12 октября 2021 г., курсы «Анализ данных» и «Дизайнер интерьера» стартуют 17 октября, а «SEO-специалист», «Управление проектом (project management) в области ИТ» и «3D моделирование и 3D печать» — 22 октября. Занятия по программам «Цифровая журналистика: журналист-блогер» и «Продвижение в социальных сетях» начнутся 1 ноября.