Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project

Open Compute Project (OCP) объявил о присоединении к альянсу в статусе Gold российской технологической компании Yadro — разработчика и производителя вычислительной техники.

OCP — быстрорастущее глобальное сообщество, ориентированное на обмен передовым опытом в области разработки решений для центров обработки данных (ЦОДов) и сетевых технологий. OCP способствует формированию среды для совместной разработки идей, спецификаций и другой интеллектуальной собственности в области серверных и сетевых решений с целью создания максимально оптимизированной экосистемы программных и аппаратных решений.

«Россия — одна из наиболее активных стран, исследующих и вносящих вклад в развитие подходов OCP. Присоединение к OCP такой значимой компании как Yadro подчеркивает эту тенденцию в целом, а также демонстрирует нацеленность Yadro на работу с открытыми технологиями. Мы с уверенностью ожидаем лидерства команды Yadro и их вклада в интеллектуальную собственность сообщества», — сказал Стив Хелви, вице-президент по развитию партнерской сети Open Compute Project Foundation.

Yadro ведет разработку собственной линейки коммутаторов для центров обработки данных, в составе продуктов используются программные компоненты на базе открытого кода. Компания примет участие в сетевых проектах (SONiC, ONIE) и серверном (NIC) сообщества Open Compute.

«Мы вступили в OCP поскольку разработки этого сообщества, предназначенные для сетей масштабируемых ЦОДов, доказали свою эффективность в сетях большинства крупнейших высоконагруженных сервисов», — отметил Тахир Абаев, директор департамента разработки сетевого и телекоммуникационного оборудования Yadro.

«Мы постоянно расширяем свой продуктовый портфель. За последние шесть лет наши инвестиции в RnD превысили 6 млрд руб. Компания Yadro по-прежнему уделяет особое внимание стратегии развития и инвестированию ресурсов в создание совместных экосистем», — сказала Анна Егорова, директор по работе с партнерами, альянсами и сервису. Компания Yadro передаст в сообщество спецификации и дизайн собственных разработок на первоначальном этапе членства в OCP.

Международная технологическая кооперация — основа стратегии Yadro. Компании группы являются основателями, членами и активными участниками ряда ключевых индустриальных технологических консорциумов, в том числе Linux Foundation, OpenPOWER Foundation, RISC-V Foundation, Open Invention Network, OpenCAPI, SNIA, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и других.