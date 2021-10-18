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Райффайзенбанк: 75% российских компаний готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов

Около 75% российский компаний заявили о готовности сменить банк из-за несовременных цифровых сервисов. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн руб.

Почти 57% компаний сообщили, что готовы сменить банк, если другая финансовая организация предоставляет обслуживание примерно на тех же условиях, но при этом ее цифровые сервисы более продвинутые. Еще 18% респондентов уверены, что отсталые сервисы – безусловная причина для смены банка. Только 22% компаний заявили, что технологической отсталости финансовых сервисов недостаточно, чтобы отказаться от банка. При этом компании из сегмента крупного бизнеса более склонны сменить банк в поиске более современного решения.

«Цифровые сервисы Райффайзенбанка дают клиентам действительно простой и быстрый доступ к финансовым инструментам. Корпоративный бизнес все более требователен к финансовым продуктам. Компании хотят пользоваться технологичными решениями, которые упрощают финансовую сторону работы бизнеса. В разгар пандемии мы в очередной раз убедились, что принятая несколько лет назад стратегия развития онлайн-сервисов полностью себя оправдала», – сказал Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка.

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