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В компании «Сберрешения» назначен генеральный директор

«Сберрешения», входящая в экосистему «Сбера», объявила о назначении Станислава Нефёдова на должность генерального директора компании.

Станислав начал свою карьеру в группе «Сбербанк» в 2002 г. До «Сберрешений» он занимал должность управляющего директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка. Под руководством Нефёдова обслуживание клиентов вышло на новый уровень – был автоматизирован процесс консультирования и оформления некредитных продуктов для малого бизнеса, а также была внедрена система работы с операционным качеством. Ранее Станислав Нефёдов возглавлял управление организации обслуживания и поддержки продаж Московского банка Сбербанка.

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