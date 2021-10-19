В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию

В России стартовала запись школьников на бесплатные дистанционные курсы по программированию. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Обучение организовано Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

В рамках пилотного проекта записаться на один из 16 курсов и бесплатно выучить такие языки программирования, как Python, C#, Java, SQL, C++ и JavaScript могут школьники старше 14 лет, проживающие в пяти регионах страны: Белгородской, Новгородской, Пензенской областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия). В каждом из них обучение смогут пройти не менее 600 человек.

«Сейчас стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию. В этом году в рамках пилотного проекта начать обучение смогут около 3 тыс. учеников. Это станет дополнением к их базовой школьной программе по математике и информатике. Курсы продлятся до конца учебного года. В следующем году проект будет масштабирован на все 85 регионов страны. Продолжительность обучения составит уже два года, что позволит школьникам планомерно и более глубоко освоить свою первую ИТ-профессию», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в каталоге проекта можно выбрать курсы от 8 образовательных организаций, отобранных оператором проекта – Университетом 2035. Это Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С-Образование, Фоксфорд, Кодемика, Мобильное электронное образование, Университет «Синергия» и Центр современных образовательных технологий и систем.

«Подготовка ИТ-кадров – это одна из 42 стратегических инициатив Правительства. И курсы по программированию являются ее составной частью. Они станут стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. На них молодые люди не только получат знания и опыт, но и в дальнейшем, они позволят им стать более востребованными специалистами на рынке», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Чтобы принять участие в проекте, школьнику необходимо выбрать курс на сайте talent-it.ru, пройти входное тестирование на профориентацию и мотивацию, вместе с родителем заполнить анкету участника и заключить договор с образовательной организацией.