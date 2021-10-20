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Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE

Сотни российских ИТ-специалистов примут 26 октября участие в московской конференции, посвященной современному цифровому офису, и смогут познакомиться с передовыми технологиями для создания эффективного рабочего пространства и коллективной работы.

В рамках конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» выступят представители компаний Syssoft, Intel, Mango Office, «Почта России», A.T.Legal.

В программу мероприятия включен доклад Павла Самохина, инженера направления инфраструктурных решений Syssoft, который расскажет о нюансах использования VMware Workspace ONE для различных устройств и операционных систем.

Продукт позволяет обеспечить сотрудников удобным и безопасным доступом к внутренним корпоративным системам с любого устройства, управлять параметрами приложений, удаленно заблокировать и очистить гаджет в случае потери или кражи. VMware Workspace ONE востребован в финансовом, образовательном, FMCG, транспортно-логистическом и медицинском секторах.

«Мы рады представить решение большой аудитории и поделиться практической информацией о том, как применить его для бизнеса, — подчеркивает Павел Самохин, инженер Syssoft. — Безусловно, кто-то из участников конференции может быть уже хорошо знаком с этим продуктом; кто-то, наоборот, плохо представляет его функционал. Поэтому мы постарались подготовить доклад, который будет максимально полезен всем участникам и позволит подсветить основные возможности программы для целевой аудитории».

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» пройдет 26 октября 2021 года. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация на сайте. Подробности о мероприятии можно узнать по адресу events@cnews.ru

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