Юридический вебинар компании VERSUS.legal для разработчиков мобильных приложений пройдет 2 ноября

При запуске нового приложения чаще всего компания концентрирует всё своё внимание на задачах разработки и бизнес-задачах. Многие молодые компании на стартовом этапе не готовы распылять время, усилия и ресурсы на юридические и налоговые вопросы, нанимать юристов в штат или самостоятельно вникать в особенности применимого законодательства. Чтобы помочь разобраться в ключевых юридических проблемах, юристы VERSUS.legal, специализирующиеся на поддержке IT-компаний (Versus.IT), проведут вебинар для разработчиков и расскажут, что нужно учесть при создании мобильного приложения.

Основными вызовами для IT-компаний обычно становятся:

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности (на что обратить внимание при разработке приложения с точки зрения интеллектуальной собственности? Что учесть в договоре с подрядчиками/фрилансерами и заказчиками? Как дополнительно зафиксировать и подтвердить права на ПО?);

Соблюдение требований законодательства о персональных данных (что такое «нетипичные персональные данные», и как их защищать? Как соблюдать российские и международные стандарты по защите персональных данных (152-ФЗ, GDPR, CCPA и COPPA)?);

Решение налоговых вопросов (какие налоги придётся платить разработчику приложения? Как попасть в реестр отечественного ПО, чтобы получить налоговую льготу?);

Договоренности с партнерами (о чем важно договориться основателям перед разработкой и запуском приложения? Что прописать в уставе и корпоративном договоре?).

Игнорирование этих вопросов может привести к серьезным финансовым потерям и краху проекта. Эксперты VERSUS.legal Александра Курдюмова (старший партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности) и Сергей Ковальков (старший юрист) поговорят с участниками вебинара о перечисленных выше проблемах и помогут сформировать представление о том, как найти эффективное решение для каждой из них.

Вебинар предназначен для менеджмента IT-компаний: как стартапов, занимающихся разработкой мобильных приложений, так и крупных корпораций, в которых есть это направление работы; а также может быть интересен для инвесторов и иных стейкхолдеров таких компаний.

Вебинар пройдет вечером 2 ноября 2021 г. (19:00 – 20:30 по московскому времени). Участие в вебинаре бесплатное. Для того, чтобы записаться на вебинар, достаточно пройти регистрацию на сайте Versus.IT.