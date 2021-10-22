«Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» открыла на территории своего московского офиса шоурум систем видеоконференцсвязи (ВКС), голоса и решений для совместной работы.
Это первый в России мультивендорный шоурум по решениям сollaboration, в котором представлены все сегменты и полный перечень оборудования систем ВКС от ведущих производителей рынка.
В шоуруме можно не просто выбрать решение из портфеля ВКС — Cisco, Avaya, Yealink, IVA Technologies, Logitech, но и проверить их совместить друг с другом.
Вам больше не нужно посещать множество мест для выбора подходящего решения — все они собраны в одном пространстве!
Шоурум открыт для посещения. Приходите и тестируйте!