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«Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» открыла на территории своего московского офиса шоурум систем видеоконференцсвязи (ВКС), голоса и решений для совместной работы.

Это первый в России мультивендорный шоурум по решениям сollaboration, в котором представлены все сегменты и полный перечень оборудования систем ВКС от ведущих производителей рынка.

В шоуруме можно не просто выбрать решение из портфеля ВКС — Cisco, Avaya, Yealink, IVA Technologies, Logitech, но и проверить их совместить друг с другом.

Вам больше не нужно посещать множество мест для выбора подходящего решения — все они собраны в одном пространстве!

Шоурум открыт для посещения. Приходите и тестируйте!

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