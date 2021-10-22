Исследование: более трети работников не хотят делиться своей биометрией с работодателем

Отечественные компании всё чаще используют для идентификации сотрудников биометрические данные. «Инфосистемы джет» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, чтобы выяснить отношение работающих россиян к использованию их биометрических данных в организациях, где они работают.

«Инфосистемы джет» и hh.ru опросили почти 2 тыс. работников из 15 отраслей, чтобы узнать, считают ли они биометрию более удобным или безопасным методом идентификации, готовы ли они подписать согласие на обработку их биометрических персональных данных внутри организации, и с чем связаны основные опасения. Выяснилось, что 38% респондентов не готовы предоставить работодателям свою биометрию ни под каким предлогом, но в то же время 53% опрошенных считают эту технологию удобнее других методов идентификации.

В согласии на обработку биометрических персональных данных, которое подписывает работник, существует обязательная информация — цель обработки этих данных.

На основании опыта «Инфосистемы джет» и анализа запросов, поступающих от заказчиков, были определены 7 вариантов, для каких целей компаниям может понадобиться обработка биометрических персональных данных своих работников, и выяснилось, что более 38% опрошенных вообще не готовы предоставить работодателям свои биометрические данные. Около 55% респондентов готовы это сделать, но ответ зависит от цели использования биометрии. И лишь 8% согласны предоставить данные для каждой из задач. Все может говорить о невысоком доверии опрошенных к использованию биометрии в их компаниях.

В пятерку самых распространенных видов биометрии входят отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони. В согласии на обработку биометрических персональных данных обязательна информация о том, какие конкретно данные предоставляет работник.

Среди биометрических характеристик, согласие на обработку которых россияне готовы подписать, лидируют «Отпечаток пальца» (41%) и «Изображение лица» (35%). В пользу этих вариантов может говорить более широкое распространение технологий — их используют в смартфонах, персональных компьютерах и при получении виз.

Биометрия активно развивается, но еще является относительно новой технологией, поэтому у людей достаточно опасений на ее счет. «Инфосистемы джет» и hh.ru спросили, чего именно боятся работники, предоставляя свои биометрические персональные данные работодателю.

Безусловно, лидируют опасения насчет кражи биометрических данных, причем как в общей картине, так и в выборке пользователей, неготовых предоставить свою биометрию. Низкие результаты ответов «У меня мало информации о том, как это работает» и «Биометрические данные легко подделать» могут говорить о том, что респонденты в целом знакомы с тематикой опроса.

Интересная особенность: вариант «Биометрические данные слишком личные, не хочу ими делиться» в общей выборке показывает средний результат. Однако в выборке среди тех, кто не готов подписать согласие, это один из лидеров с результатом ~50%. То есть это одна из ключевых преград, с которой необходимо справиться руководителям бизнеса.

Чтобы преодолеть большинство страхов сотрудников, компаниям необходимо больше внимания уделять защите биометрических персональных данных в системах и регулярно информировать пользователей о принятых мерах защиты.

Перед руководителями компаний встает непростая задача: собрать согласия на обработку биометрических персональных данных, хотя не все сотрудники готовы к этому. «Инфосистемы джет» и hh.ru решили узнать, существуют ли условия, после выполнения которых работники будут охотнее соглашаться на обработку биометрии.

Около 30% тех, кто сейчас не готов подписать согласие на обработку их биометрических персональных данных, согласятся на это при выполнении организациями дополнительных условий. Наиболее популярными среди условий, при которых работники готовы предоставить свои биометрические данные, являются «Биометрия будет использоваться совместно с другими методами» и «Компания проведет семинар, на котором подробно расскажет об использовании биометрии». Во-первых, это говорит о том, что люди не хотят резко менять сложившийся порядок и готовы пробовать биометрию только вместе с другими, более привычными решениями, такими как пароли, коды или карты. Во-вторых, из-за относительной новизны технологии пользователи хотят больше узнать о ней, прежде чем принимать окончательное решение. Также 9% опрошенных готовы предоставить работодателю свою биометрию без дополнительных условий.