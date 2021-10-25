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Платформа Intel vPro: создана для бизнеса

Платформа Intel vPro — современная платформа для бизнеса. Благодаря исключительному комплексу интегрированных решений и технологий ИТ-отдел получает инструменты для защиты устройств и данных, управления парком ПК, обеспечения продуктивной работы сотрудников из любой точки мира. Платформа Intel vPro также отличается гибкостью и масштабируемостью и позволяет ИТ-отделу персонализировать устройства для соответствия особым требованиям конечных пользователей в различных отраслях.

В основе платформы лежат процессоры Intel Core vPro 11 поколения и процессоры Intel Xeon для рабочих станций, обеспечивающие производительность бизнес-класса, комплексную аппаратную безопасность и высокое удобство работы для пользователей.

Важным элементом платформы является технология Intel Hardware Shield. Данная технология представляет собой комплексные аппаратные функции безопасности, которые обеспечивают улучшенное обнаружение угроз, защиту приложений и данных, безопасность ниже уровня ОС. В составе Intel Hardware Shield присутствует технология Intel Threat Detection. Одно из первых решений в отрасли по обнаружению угроз с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта. Эта уникальная функция безопасности Intel в полной мере использует возможности телеметрии в Intel Hardware Shield, дополняя программные решения для борьбы с программами-вымогателями и криптомайнингом.

Отдельно стоит упомянуть технологии Intel Active Management (Intel AMT) и Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA), которые предоставляют ИТ-специалистам инструмент для безопасного удаленного доступа с целью обслуживания и восстановления ПК, где бы ни работали ваши сотрудники.

Все больше организаций и поставщиков ИТ-услуг узнают о том, как устройства на платформе Intel vPro создают надежный фундамент для развития и непрерывной работы бизнеса и могут удовлетворить технологические потребности персонала. Современные корпоративные пользователи нуждаются в высокой производительности, продуктивности, бизнесу нужны средства безопасности, а ИТ-отделу требуются упрощенные возможности управления, стабильность и надежность. Платформа Intel vPro дает вашему бизнесу то, что необходимо стабильной работы и роста.

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