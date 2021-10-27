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Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию

Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию «ГПБ-ИТ1». Она займется цифровизацией банковского бизнеса, что позволит Газпромбанку сформировать собственные компетенции в создании ПО с открытым исходным кодом и снизить зависимость от внешних подрядчиков. По оценке заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, создание собственной компании-разработчика полностью соответствует стратегии технологического развития этой кредитной организации.

«Благодаря партнерству с IT_One Газпромбанк переходит к новому этапу цифровой трансформации и существенно повышает эффективность разработки широкого спектра технологических решений. На базе Центра разработки компании «ГПБ-ИТ1» банк намерен активно развивать собственную технологическую экспертизу, укреплять команду ИТ-профессионалов, повышать эффективность процесса цифровизации», – отметил Зауэрс. Благодаря этому шагу банк также рассчитывает значительно ускорить вывод новых решений и продуктов на рынок.

IT_One входит в группу «ГС-Инвест», принадлежащую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку. «Одно дело быть подрядчиком, другое – заниматься цифровизацией изнутри, преобразовывая один из крупнейших банков, – констатировал гендиректор IT_One Сергей Яскевич. – Для этого необходимо обладать определенным уровнем экспертизы и сильной креативной командой специалистов: именно этим и отличается IT_One».

В ближайших планах «ГПБ-ИТ1» – разработка новых высоконагруженных технологических решений для Газпромбанка. В Центре разработки на базе новой компании будут реализовывать проекты, связанные с развитием экосистемы сервисов Газпромбанка, внедрением ИИ и открытых API. Деятельность этой компании, уверяют представители ее руководства, станет важным элементом реализуемой в РФ программе импортозамещения ПО.

Гендиректором «ГПБ-ИТ1» назначен Андрей Лисневский. «Сегодня любой крупный банк по сути представляет собой полноценную ИТ-компанию. Именно развитая технологическая база становится залогом конкурентоспособности, – убежден Лисневский. – Мы будем формировать одну из сильнейших и крупнейших команд в финтехе».

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