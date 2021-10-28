Райффайзенбанк: 63% российских компаний считают, что СБП значительно повлияет на будущее корпоративного финансирования

Новые платежные решения, такие как Система быстрых платежей (СБП), сыграют определяющую роль в будущем корпоративных банковских услуг, уверены 63% российских компаний. Особенно важны быстрые платежи для компаний, оказывающих коммунальные услуги, в сфере ИТ и телеком. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн руб.

В перечне технологий, определяющих будущее корпоративного финансирования, быстрые платежные сервисы, по мнению российского бизнеса, опережают все остальные технологии, такие как интеграция с ERP-системами, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для работы с большими данными, блокчейн и другие.

Среди ключевых преимуществ сервисов быстрых платежей в ходе исследования бизнес отмечал моментальную оплату счетов, которая ускоряет бизнес-процессы и положительно влияет на продажи; совершение платежных операций в один клик, без необходимости повторных аутентификаций и ввода реквизитов; моментальное получение платежей, что особенно критично для высокорискованных сделок, требующих быстрого реагирования на факт оплаты.

«Крупный и средний бизнес все чаще подключает C2B-сценарии СБП для торговых точек, интернет-сайтов и мобильных приложений как удобный, безопасный и выгодный альтернативный способ приема платежей, – сказал Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка. – Мы как один из лидеров рынка по клиентским оборотам в СБП ожидаем, что запуск и развитие В2В-сценариев, несомненно, откроет новые возможности для корпоративного бизнеса».